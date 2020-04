Scandal in Guvern pe pactul BOR - MAI. Ministrul Marcel Vela: Iohannis şi Orban ştiau despre acord

"Întâlnirile cu domnul preşedinte sunt periodice. Aşa cum aţi văzut au avut loc şi săptămâna trecută, şi acum două săptămâni şi tema este legată de tot ceea ce ţine de stare de urgenţă, de măsurile pentru oprirea răspândirii coronavirusului, deci chestiuni extrem de serioase. Eu, înainte de a face un lucru ca ministru, este normal că anunţ primul ministru şi informez şi preşedintele. Şi domnul prim-ministru şi domnul preşedinte aşadar erau la curent cu ce am anunţat aseară. Motivul pentru care am luat deciziile şi am stabilit măsurile împreună cu conducerea Bisericii Ortodoxe sunt cât se poate de simple. Împreună cu toţii dorim să evităm aglomeraţiile din seara de înviere cu primirea Luminii printr-o înţelegere corectă, primită cu deschidere de către Biserică, înţeleasă de autorităţi. Încercăm să ajutăm credincioşii să treacă şi peste această situaţie delicată. Am vorbit şi cu domnul Tătaru şi cu domnul Cîţu în această dimineaţă şi nu au avut niciun subiect, nicio discuţie în legătură cu ceea ce am discutat noi aseară", a declarat ministrul Internelor, Marcel Vela la România TV.

Ministrul Internelor, Marcel Vela, a anunţat, marţi seară, că Ministerul de Interne va veni în sprijinul Bisericii Ortodoxe pentru a răspândi Sfânta Lumină credincioşilor în noaptea de Înviere.