Scandal în Valea Jiului între Marcel Vela şi primarul din Lupeni. "PSD a furat banii de la investiţii" VIDEO

Edilul din Lupeni a avut un schimb dur de replici cu Marcel Vela.

Lucian Resmeriţă: Am făcut o solicitare referitoare la 3,2 milioane de lei şi nu am primit niciun leu. Trebuie să recunoaşteţi că aţi făcut o afirmaţie care am spus că nu este potrivită şi aţi spus că în Valea Jiului s-au furat banii

Marcel Vela: N-am spus în Valea Jiului! Nu ați auzit bine. Am zis că PSD a furat banii, PSD a furat banii de la inundaţii. Această lucrare trebuia să fie bine, nu aşa!

Lucian Resmeriţă: Nu este normal ca dumnevoastră să veniţi aici politic şi să vă bateţi joc de oamenii care au fost afectaţi. Eu sunt cel mai tânăr primar de municipiu din România şi sunt PSD-ist. Nu ştiu ce legătură are aceasta cu afirmaţii dumnevoastră.

Marcel Vela: "PSD-iştii au furat bani de la investiţii. O să vă demontrez!

Lucian Resmeriţă: "Este ruşinos pentru un ministru de Interne să facă astfel de afirmaţii fără să aibă nicio probă în acest sens.

Inundaţii istorice în Valea Jiului

"Nicio viaţă nu s-a pierdut în această zi de grea încercare pentru comunităţile lovite de inundaţiile istorice din Valea Jiului", a anunţat ISU Hunedoara.

Pentru limitarea efectelor negative ale inundaţiilor, la faţa locului sunt prezenţi 117 pompieri militari cu 11 autospeciale, 7 motopompe transportabile, remorcabile şi cu capacitate mărită şi o barcă. Pompierii hunedoreni sunt sprijiniţi de colegi din judeţele Timiş, Caraş şi Sibiu care au adus în zona afectată de inundaţii 14 mijloace tehnice.

"Echipe alcătuite din 22 de jandarmi, 20 de salvamontişti şi zeci de voluntari ai SVSU Vulcan, Lupeni şi Aninoasa au pus umărul la efortul de evacuare a oamenilor din casele inundate sau de construire a unor diguri din saci cu nisip", precizează ISU Hunedoara.

Operaţiunile în teren sunt coordonate de prefectul judeţului Hunedoara, Vasilică Potecă, şi de şeful ISU Hunedoara, Viorel Demean.

De asemenea, trei elicoptere au survolat zona, fiind pregătite să intervină pentru salvarea oamenilor care nu s-ar fi putut evacua.

Judeţul Hunedoara se află, vineri după-amiază, sub incidenţa avertizării meteo cod portocaliu, caracterizată de averse torenţiale şi cantităţi însemnate de apă pe metrul pătrat.

De asemenea, bazinele hidrografice ale Jiului, Mureşului şi Crişului Alb sunt vizate de o avertizare cod portocaliu până sâmbătă, la ora 14:00.