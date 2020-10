Scandal între USR şi PLUS la Craiova pe negocierea funcţiilor. Cine va fi desemnat viceprimar al oraşului

"În conferinţa de presă organizată imediat după alegerile din 27 septembrie, noi (n.red.: Alianţa USR-PLUS) l-am anunţat pe domnul Drăgoescu, întrucât avea majoritatea susţinerii consilierilor USR-PLUS (din cei cinci consilieri aleşi în CL Craiova, USR are patru, iar PLUS are unu). Atunci a fost o propunere, efectiv, pentru că la acel moment nu ştiam de acuzaţiile la adresa domnului Drăgoescu. Ulterior, cele două birouri judeţene au luat fiecare câte o decizie.

Biroul USR Dolj a decis să îl susţină politic pentru funcţia asta pe Eduard Cîrceag, pe care noi, cei de la PLUS, îl considerăm complet nepotrivit, dat fiind că e foarte tânăr. Propunerea noastră a fost singurul consilier PLUS, domnul Lucian Săuleanu (n.red.: candidatul USR-PLUS la funcţia de primar al Craiovei). Numai că deciziile în alianţă se iau cu unanimitate. Neexistând unanimitate, s-a ajuns la birourile naţionale. Şi biroul naţional USR a luat decizia, în şedinţa biroului din acest weekend, să îl susţină pentru funcţia de viceprimar pe domnul Drăgoescu, dar este nevoie şi de o discuţie cu Biroul Naţional PLUS", a declarat preşedintele PLUS Dolj, conform Agerpres.

Scandal între USR şi PLUS la Craiova pe negocierea funcţiilor. "Problema a fost întotdeauna la USR"

Gabriel Păunică a mai precizat că Drăgoescu este membru fondator al USR Dolj şi nu înţelege cum a devenit "este persona non grata" pentru organizaţia din care face parte.

"Nu înţeleg cum de dl.Drăgoescu a fost bun atâţia ani pentru USR Dolj, iar brusc este persona non grata. Problema a fost întotdeauna la USR. Din cei cinci cinci consilieri municipali aleşi în Alianţa USR PLUS, doar dl.Săuleanu este membru PLUS. Din informaţiile pe care eu le deţin în acest moment, este foarte probabil ac dl.Cezar Drăgoescu să fie desemnat viceprimar al Craiovei.

Nu este o chestie care ţine de PLUS, iar afirmaţiile dlui Prisnel (n.red.: Adrian Prisnel, preşedintele USR Dolj) cum că dl.Drăgoescu ar fi fost propunerea mea personală sunt pure fabulaţii şi minciuni. Mai mult, Păunică nu are cum să influenţeze Biroul Naţional USR sub nicio formă, nici dacă aş vrea. Decizia probabil că se va tranşa astăzi", a afirmat Păunică.

Reacţia liderului USR Dolj: "Este inexplicabilă susţinerea"

Preşedintele USR Dolj, deputatul Adrian-Claudiu Prisnel, a anunţat sâmbătă că Biroul Naţional al USR decredibilizează USR Dolj prin susţinerea lui Cezar Drăgoescu pentru funcţia de viceprimar al Craiovei, întrucât acesta ar fi "rasist, xenofob şi homofob".

"Este inexplicabilă susţinerea Biroului Naţional pentru un membru care în urmă cu câteva zile a fost invalidat de acelaşi Birou Naţional atât din motive de integritate, cât şi de oportunitate politică. Problemele de comportament şi de integritate ale domnului Cezar Drăgoescu au adus USR un prejudiciu de imagine consistent, fiind subiectul a zeci de articolele de ziar şi cauza a numeroase reacţii negative ale simpatizanţilor noştri.

La cererea preşedintelui PLUS Dolj, Gabriel Păunică, în şedinţa de astăzi, 24 octombrie, Biroul Naţional al USR a decis, cu încălcarea statutului şi a autonomiei filialelor, acordarea sprijinului politic lui Cezar Drăgoescu pentru funcţia de viceprimar al Craiovei, împotriva deciziei USR Craiova din 4 octombrie. Forul care acordă sprijinul politic pentru funcţii la nivel local este expres menţionat în statutul USR: biroul local, conform art. 24 lit. c, iar biroul naţional pentru funcţii naţionale. În această privinţă, ne vom adresa Comisiei Naţionale de Arbitraj cu o contestaţie asupra deciziei Biroului Naţional", a afirmat Prisnel, conform sursei citate.

După ce Drăgoescu a fost propus pentru a ocupa funcţia de viceprimar al Craiovei, în presă au apărut unele discuţii care au fost purtate pe un grup intern al partidului în care ar fi făcut unele declaraţii, în perioada 2017 - 2019, considerate acum ca fiind "rasiste, xenofobe şi homofobe".

Explicaţiile lui Cezar Drăgoescu: "Îmi asum afirmaţiile nefericite"

Ulterior, Drăgoescu a precizat că regretă "asumat şi responsabil" afirmaţiile pe care le-a făcut în discuţii private.

"Dragi colegi, dragi simpatizanţi, vă scriu aceste rânduri prin care îmi exprim regretul afirmaţiilor făcute pe un grup intern în urmă cu 3 ani şi sunt preocupat de faptul că aceste discuţii private ar putea periclita imaginea USR şi a alianţei USR-PLUS. În dreptul la replică pe care îl consider necesar, îmi asum afirmaţiile nefericite de acum trei ani, când imaturitatea politică şi stângăciile începutului m-au lăsat pradă unor afirmaţii în care nu mă regăsesc astăzi în nici un fel. Protestatar, rezistent, rebel şi revoltat pe anumite situaţii create în jocul manipulării mediatice, eram în acele vremuri un tânăr vehement căutându-şi calea de a face ceva. Da, îmi este teribil de ruşine de acele mesaje de atunci şi le regret asumat şi responsabil. Nădăjduiesc că toţi cei care mă cunosc şi au lucrat cu mine ştiu că sunt un om pro-european, care a susţinut nu doar declarativ, ci şi prin acţiuni concrete de termen lung, comunităţile etnice şi persoanele defavorizate ajutând acolo unde am putut. Cred în respectarea principiilor unei societăţi europene, cred în respectarea drepturilor fiecărui individ de a-şi putea exprima propriile orientări religioase, sexuale, politice!", a scris Drăgoescu pe Facebook.

După alegerile din 27 septembrie, din cele 27 de mandate de consilieri locali în CL Craiova, PSD a obţinut 10 mandate, PNL - 9 mandate, Alianţa USR-PLUS - 5 mandate şi PER - 3 mandate. Reprezentanţii Alianţei USR-PLUS, filiala Dolj, şi cei ai PNL Dolj au anunţat că doresc să formeze împreună majoritatea în Consiliul Local Craiova, iar cele două formaţiuni să aibă câte un viceprimar. Propunerea PNL Craiova pentru un post de viceprimar este consilierul local Marian Vasile.