Scandal din cauza câinilor la poarta prinţului Sturdza. Vecina nobilului face acuzaţii grave. Cum se apără prinţul

Femeia, care deține o locuință lângă casa de vacanță din Slănic a prințului Șerban Dimitrie Sturdza, se plânge că cei doi câini sunt lăsați de izbeliște și din cauza aceasta urlă tot timpul.

"Practic din luna ianuarie ne luptam cu vecinul. Are 2 cateluse. Le-a luat anul trecut de pe strada, sunt puiuti. Pe una din ele o tot chinuie. O tine legata in lant, am nenumarate sesizari. Am alertat si politia.

Am incercat in primul rand pe cale amiabila, dupa care am ajuns la politie", spune femeia.

Iată ce spune prinţul Șerban Dimitrie Sturdza despre acuzaţiile vecinei:

"Confirm că am adoptat doi câini abandonați pe care i-am vaccinat și castrat. Câinii sunt hrăniți permanent de către o vecină, cu hrană furnizată de mine și se află într-o stare de sănătate impecabilă. Câinii sunt liberi pe o suprafață de aproximativ 4000 mp, cu excepția rarelor momente când se intră, sau se iese cu mașina din curtea casei de vacanță. Sunt iubiți de mine, precum și de întreaga mea familie.

Doamna Alina Olaru, vecina reclamagie care de ani de zile s-a certat cu absolut toti vecinii dânsei, asmute prin gardul comun câinii mei, folosindu-se în acest sens de câinii săi! Prin reclamațiile depuse împotriva mea, pe lângă calomnii, a afirmat că și anumiți vecini sunt deranjați de câinii mei, atât că exact acei vecini au grijă de câini în absența mea și interogați de poliție au depus, în mode evident, declarații în favoarea mea, negând în bloc faptele reclamate.

Sunt o persoană foarte respectată în Slănic Prahova, fiind cunoscut pentru binefacerile pe care le fac în mod constant, de mulți ani și pentru care mi s-a mulțumit de nenumărate ori public! O voi acționa pe Doamna Alina Olaru pentru calomnie, violarea proprietății, violarea intimității ca urmare a faptului că a fost surprinsă filmându-mi copiii minori ce se jucau în curte, precum și pe mine însoțit de persoane publice prietene mie.

Este vorba despre aceeași persoană, certată cu legea, care de ani buni devarsă zilnic toate dejecțiile sale direct la rigola străzii, punând astfel în pericol sănătatea a sute de locuitori ai orașului Slănic Prahova. Personal nu am reclamat-o niciodată, însă împotriva dansei au fost depuse zeci de reclamații, de către zeci de vecini! Trăim în România unde "Hoții strigă hoții!", a declarat prințul Şerban Dimitrie Sturdza pentru DCNews.