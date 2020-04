Scandal la Spitalul Judeţean din Giurgiu. O asistentă acuză că pacienţi infectaţi cu COVID-19 sunt plimbaţi prin spital

Asistenta spune că totul a început cu anunțul făcut de unul din paznicii spitalului.

"Doamna asistentă, începând din momentul de față nu mai aveți voie să deschideți ghișeul, nu mai aveți voie să mai ieșiți de-aici pentru că în foarte scurt timp vor fi aduși către serviciul "Imagistică", pe hol, niște bolnavi infectați cu COVID. Nu pot să spun că am văzut acei bolnavi de COVID de către cine erau însoțiți din partea spitalului, n-aș putea să vă spun că erau echipați corespunzător sau ba. (...) Lipsesc protocoale! Lipsesc circuite! Medicamentele pentru bolnavii cu COVID se eliberează în același punct, laolaltă, ghiotora, cu medicamentele celorlalți bolnavi! Pe același circuit, la același ghișeu! Deci suntem în totală degringoladă! Două zile am făcut febră 38 cu 6 și mă-ntreabă farmacistul-șef astăzi, absolvent al facultății de farmacie: "Hai, mai lasă-mă-n pace cu talentele tale! Dar când ai știut să suni aseară pe unde te-a dus capul n-ai avut febră?" Mi-e frică că am să mă-nbolnăvesc și au să mă treacă la "și alții" Mortul cu numărul cutare! Sau infectatul cu numărul cutare! Deci nu se poate așa ceva! Deci directorul de îngrijiri astăzi m-a trimis cu japca acasă! Este ceva ce nu mi s-a-ntâmplat în 26 de ani de carieră! Mă amenință că nici nu știu ce mă așteaptă, că am răscolit o lume-ntreagă și am pus-o pe jar! De ce? Că cer lămuriri și nu vreau să merg la luptă cu pieptul gol în situația în care mă aflu?! Ni se cere să salvăm vieți! Dar cum să le salvăm? Oricum, așa și oriunde? Adică să ne infectăm și nimeni să nu ia nicio măsură?", a povestit asistenta la România TV.

Managerul spitalului neagă tot.

"Nu este adevărat! Totul s-a făcut complet corect și legal! Pacienții au fost îmbrăcați în combinezoane! Cu mască pe față! Doamna Patentașu făcuse o cerere prin care solicita să fie lăsată acasă, care nu a fost aprobată. Că mi se pare corect ca acum toată lumea să fie la muncă, să muncească", spune managerul.