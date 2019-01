Scandal MONSTRU la CSA STEAUA. Ce a păţit Florin Talpan în ziua procesului cu Gigi Becali: ESTE SCANDALOS

Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a fost la un pas de a lipsi de la termen, tocmai din cauza superiorilor săi. Talpan a fost convocat la o ședință la CSA Steaua care a avut loc între orele 12:00 și 14:00, iar la ora 14:00 era programat și termenul de la Tribunalul București. Dacă juristul CSA ar fi lipsit, procesul ar fi putut fi suspendat, iar Gigi Becali ar fi avut câștig de cauză. Talpan a ajuns până la urmă, însă judecătorii au amânat sentinţa pentru 20 februarie, scrie ziare.com.

Fanii CSA Steaua îl acuză prin intermediul site-ului Steaua Liberă pe comandantul clubului, Bixi-Pompiliu Mocanu, că ar fi încercat să-l saboteze pe Talpan.

"Nu aveam de unde să știu că are termen. Eu am venit astăzi la serviciu, mi s-a prezentat o hârtie de dimineață, am semnat-o. Dânsul a venit cu programul de la tribunal după ce am semnat acea hârtie. La ora 12 a plecat din club, a ajuns pe la minister. Atât timp cât n-am fost informat, de unde să știu, puteam să visez? Eu am lipsit săptămâna trecută, iar dimineață am venit la program și mi s-a prezentat o hârtie de către unii dintre ofițeri din cadrul clubului. Eu nu mă ocup de toate problemele din cadrul clubului, am responsabili pe domenii. Dacă nici omul respectiv n-a știut că are termen la dosar astăzi, cu ce sunt vinovat?", a spus Bixi-Pompiliu Mocanu.