Mandachi îl face praf pe Godină: "Tu fără uniformă erai un coate goale!". Cum a răspuns poliţistul-scriitor! LIMBAJ SCANDALOS

Ștefan Mandachi a scris că polițistul arată o lipsă de respect și implicare după ce a postat o fotografie de la sala de sport, în timp ce își făcea exercițiile de întreținere.

"Deci e ceva de domeniul SF: în loc să fie pe străzi cu masca pe față, că suntem în stare de urgență, Godină o arde pe rețelele sociale, cu un ochi pe steroizi și cu altul pe nr. de followers. Țara arde, baba se chiaptănă! Ăsta merită bătut de confrații lui polițiști, care muncesc acum și se luptă pe străzi cu virusul.

O întrebare serioasă: dacă acum ies pe stradă o sută de cetățeni infectați cu coronavirus, cine-i poate opri? Doar Poliția! N-aș vrea să mă pun în pielea unui polițist, care să interacționeze cu "evadați" din carantină. (jos pălăria pentru Poliție!) Dar ce să vezi? Când țara arde, când toată Poliția e pe baricade și suntem ca la război, polițaiu' încordat GODINĂ, postează liniștit și relaxat pe facebook... el n-are niciun stres. Doar "SCRIE"! Poliția e în alertă de gradul zero dar limbricu ăsta, angajat la Stat, își formulează texte online să mai agațe 2-3 followers???", a scris Ștefan Mandachi pe blog-ul său.

"Fotomodelul cu triceps, godină, e ofticat de când l-am pus botu pe labe pentru că s-a luat de câinii Cristinei Țopescu. Nu știu când pune Labă-tristă ăsta în aplicare legea, că el toată ziua e pe podium, la poze, cu chiloți mulați pe cur. Dacă sunteți atenți, și-a făcut intenționat uniforma cu două numere mai jos, să-i crape materialul pe biceps.

Acum vreun an, i-am solicitat un interviu, pentru că se dădea mare susținător al cauzei mele cu autostrăzile. Dar la un moment dat, n-a mai răspuns. Probabil aștepta oferta financiară și mi-a dat cu seen. Puteam să jur că se va lăuda că am vrut să-l bag în documentar. Pe cinstea mea, știam că va "turna", că ține la sertar această glorioasă "probă".

De când a apărut ca rock star pe piața românească, ultima lui grijă sunt infractorii. Pe el îl freacă grija de mine. Se răzbună pentru că l-am botezat Fanta Lemon, după grețurile pe care și le simulează când vede "nedreptăți" sociale (numai bune să-i mai aducă like-uri la pagini).

Bă Mușchi, eu am voie să postez la orice oră pe facebook, tu n-ai voie. Eu trudesc 18 ore pe zi, inclusiv acum sunt la birou. Dar tu ai un program mai lejer, de câteva ore fixe. Cât ești la serviciu, păi stai țapăn și muncește! Acum tu ești la muncă, ce cauți pe facebook? Mai lasă dracului telefonul ăla în timpul programului. Știu că ai alte probleme mai importante, cu followersii tai, dar tu trăiești de pe banii cetățenilor, nu de pe pozele cu Alpaca (că nu suntem toți proști). Pune șî tu telefonul la încărcat, poate uiți de el.

Cred că într-un moment de imprecizie (în care a confundat steroizii cu supozitoarele), acest Punct G al literaturii române, mai zgârie pagina că m-a făcut el celebru pt. că nush ce share mi-a dat acum o sută de ani!

Tu ți-ai făcut reclamă pe spatele Poliției băh. Tu fără uniforma de polițist erai un coate goale. Dacă erai chiar culturist, (cum vrei să pari), dacă erai inginer, doctor, preot sau patron, nu te știa nici dracu. Toată reclama ta de influencer ți-ai făcut-o cu o uniformă care aparține Statului Român. Nu vorbi de alții, nesimțitule! Tu fără uniformă ești ca Papa de la Roma fără roba albă, în civil", a mai scris Ștefan Mandachi.

La finalul articolului său de pe blog, afaceristul a transmis un mesaj indirect Ministerului de interne: "Alo, Ministerul de interne, dați-i sign out lui Godină!".

Marian Godină i-a răspuns pe Facebook: "Ei, vedeți? E suficient să zici ceva să nu-i fie pe plac și Mandachi își arată repede caracterul. La fel a făcut și prima dată, dar acum s-a enervat mai tare. Ăsta e Mandachi!".