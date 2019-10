Articol publicat in: Extern

Scandal sexual înainte de alegeri. Înregistrări video cu primarul oraşului şi o prostituată de lux

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Scandal imens în Ungaria. Zsolt Borkai, primarul orașului Gyor, apare în mai multe înregistrări video postate pe un blog anonim în timp ce făcea sex cu o prostituată pe un iaht. Zsolt Borkai, care candidează pentru un nou mandat la alegerile de săptămâna viitoare, a folosit bani publici pentru a-și finanța escapada amoroasă, a scris autorul necunoscut al blogului, șters între timp, scrie G4Media. După apariția imaginilor, primarul din Gyor a făcut o declaraţie publică în care şi-a cerut scuze în fața familiei şi a precizatv că imaginile sunt reale "parțial". În schimb, a anunţat că nu își retrage candidatura pentru un nou mandat. SCANDAL SEXUAL la opera din Timişoara. O balerină, şantajată de fostul iubit cu imagini din timpul partidelor de amor Gyor este al șaselea oraș ca mărime din Ungaria, iar Zsolt Borkai, fost campion olimpic la gimnastică, este unul dintre liderii importanţi ai partidului de guvernământ, FIDESZ. loading...

