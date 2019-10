Articol publicat in: Life

SCANDAL URIAŞ după moartea Tamarei Buciuceanu. "Nu a iubit-o niciodată! Nu l-a iubit nici pe tatăl său!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Costin Mărculescu l-a atacat dur pe Ștefan Bănică, unul dintre personajele principale din seria "Liceenii", în care Tamara Buciuceanu interpreta rolul unei profesoare de matematică poreclită "Isoscel". Costin Mărculescu a izbucnit după ce Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la vârsta de 90 de ani, la Spitalul Elias din Capitală. "A murit Tamara. Noi ii spuneam tanti Tama. A plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea. În schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare in teatru, televiziune sau in film. Ele nu mor. Ele rămân pentru generații întregi, sa le descreteasca fruntile, sa le cultive. Asta înseamnă până la urma un ARTIST cu A mare! Asta a fost Doamna Tamara Buciuceanu! Mulțumesc pentru tot ce am învățat și m-ai învățat lucrând cu tine. Drum lin, tanti Tama!", a scris Ștefan Bănică pe contul său oficial de Facebook. Cui îi vor rămâne AVEREA şi CASA Tamarei Buciuceanu. Marea actriţă nu a avut COPII Costin Mărculescu a postat, la rândul său, un mesaj în care l-a desfiinţat pe Ştefan Bănică: "Asta a postat colegul și neprietenul meu ȘTEFAN BĂNICĂ jr. despre dispariția marei actrițe TAMARA BUCIUCEANU. EL care nu a iubit-o niciodată și care nu l-a iubit nici pe tatăl său marele actor ȘTEFAN BĂNICĂ senior care nu este la Bellu și care e la grămadă pe o cruce cu alții din familie la cimitirul Reînvierea". Costin Mărculescu a avut un rol secundar în "Liceenii", personajelşe principale fiind Oana Sârbu şi Ştefan Bănică. loading...

