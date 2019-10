Articol publicat in: Extern

Scandalul ucrainean: Donald Trump anunţă plecarea secretarului său al Energiei Rick Perry

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele american Donald Trump a anunţat plecarea secretarului său al Energiei Rick Perry, afirmând pur şi simplu că ”a venit timpul”, după care a anunţat că i-a găsit deja un înlocuitor. ”Rick a făcut o treabă fantastică la Energie, dar a venit timpul, trei ani e mult”, a declarat Donald Trump într-o vizită în Texas. ”Noi îl avem pe succesorul său, îl voi anunţa foarte curând”, a continuat el.



Secretarul adjunct Dan Brouillette, care a asistat la mai multe reuniuni internaţionale în domeniul energiei în ultimele luni, ar urma să-i succeadă.



Rick Perry, în vârstă de 69 de ani, un fost guvernator al Texasului şi un candidat înfrânt în alegerile primare republicane din 2016, a anunţat luna aceasta că nu intenţionează să demisioneze, dezminţind dezvăluiri de presă potrivit cărora urmează să plece din funcţie în noiembrie.



În ultimele săptămâni el s-a aflat în centrul anchetei în vederea destituirii lui Donald Trump. Citeşte şi Trump a recunoscut: a blocat ajutorul militar pentru Ucraina



Trei comisii din Camera Reprezentanţilor, controlată de democraţi, l-au somat pe Rick Perry să le transmită documente cu privire la rolul pe care l-a jucat în tentativa preşedintelui american de a exercita presiuni asupra Ucrainei pentru a ancheta cu privire la Joe Biden, unul dintre favoriţii în cursa la învestitura democrată în vederea alegerilor din 2020.



