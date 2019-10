Articol publicat in: Extern

Trump a recunoscut: a blocat ajutorul militar pentru Ucraina

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Şeful de personal în exerciţiu al Casei Albe Mick Mulvaney a recunoscut joi că preşedintele Donald Trump a blocat un ajutor militar de 391 de milioane de dolari destinat Ucrainei pentru a presa Kievul să investigheze o acuzaţie legată de alegerile prezidenţiale americane din 2016, care a fost respinse drept o teorie a conspiraţiei. Trump şi oficiali ai administraţiei sale au negat săptămâni la rândul existenţa unui “quid pro quo”, o frază latină care înseamnă acordarea unui favor pentru a obţine un alt favor, pentru a furniza ajutorul militar, o parte cheie a unei controverse care a declanşat investigaţia pentru demitere a preşedintelui în Camera Reprezentanţilor.



Mick Mulvaney a recunoscut că ajutorul american a fost blocat parţial din cauza îngrijorării lui Trump legată de existenţa unui server al Comitetului Naţional Democrat în Ucraina.



În timpul unei discuţii telefonice din 25 iulie, Trump i-a cerut preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ”un favor”, de a cerceta problema serverului şi a unei alte chestiuni legată de alegerile din 2016. Trump i-a mai cerut lui Zelenski să îl investigheze pe oponentul său politic Joe Biden şi pe fiul acestuia, Hunter, care a fost director la o companie energetică ucraineană. Zelenski a fost de acord în timpul discuţiei să facă investigaţia solicitată de Trump. Ulterior, Statele Unite au furnizat Ucrainei ajutorul militar.



Problema serverului Comitetului Naţional Democrat (DNC) este o teorie a conspiraţiei demascată, potrivit căreia Ucraina şi nu Rusia s-a amestecat în alegerile americane din 2016 şi că un server al Partidului Democrat a fost deţinut undeva în Ucraina. Citeşte şi Un ales implicat în ancheta preşedintelului Trump a murit



Mulvaney a spus că Trump nu a fost de acord cu ajutorul străin, credea că Ucraina este coruptă şi a fost deranjat de cât de puţin ”ajutor letal” este furnizat Ucrainei de statele europene, care se lupta cu separatiştii în estul ţării.



“Mi-a menţionat în trecut de corupţia legată de serverul DNC? Absolut. Fără îndoială. Asta este. Acesta este motivul pentru care am reţinut banii”, a spus Mulvaney. ”Analiza a ceea ce s-a întâmplat în 2016 a făcut parte din lucrurile de care era îngrijorat în privinţa corupţiei din ţara respectivă”, a spus Mulvaney, referindu-se la Trump. Un reporter i-a spus lui Mulvaney că tocmai a descris un ”quid pro quo”. ”Facem acest lucru tot timpul în politica externă”, a răspuns Mulvaney.



Comentariile acestuia au avut loc după ce ambasadorul american la Uniunea Europeană a afirmat într-o declaraţie scrisă în cadrul investigaţiei pentru demiterea lui Trump că acesta a cerut unor oficiali americani de rang înalt să discute direct cu avocatul său personal Rudy Giuliani despre politica americană în Ucraina, provocând îngrijorări că preşedintele dă acces unui cetăţean privat la politica externă americană.



Ambasadorul Gordon Sondland a declarat parlamentarilor în ancheta condusă de democraţi că nu a înţeles ”până mult mai târziu” că agenda lui Giuliani a inclus presarea Ucrainei să îl investigheze pe Biden. loading...

