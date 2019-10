Articol publicat in: Sanatate

Scandalul vaccinurilor se amplifică. Deputatul Emanuel Ungureanu a depus plângere la DNA

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Deputatul USR a depus plângere la DNA pentru abuz în serviciu şi neglijenţă împotriva unor funcţionari ai Ministerului Sănătăţii care au făcut achiziţia de vaccinuri antigripale. În replică, ministrul Sorina Pintea spune că licitaţia s-a desfăşurat în condiţii legale. Emanuel Ungureanu susţine că peste 8 milioane de doze de vaccine antigripal au fost achiziţionate cu grava încălcare a legii, iar prejudiciul este de 10 milioane de euro. "Astăzi, aşa cum am promis, depun plângere penală pentru abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu împotriva unor funcţionari din Ministerul Sănătăţii condus de către Sorina Pintea. Motivul, peste 8 milioane de doze de vaccin antigripal au fost achiziţionate cu grava încălcare a legii. Prejudiciul estimat este de peste 10 milioane de euro!”, a anunţat deputatul. În replică, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea spune că licitaţia pentru achiziţionarea de vaccin antigripal a fost făcută în condiţii de legalitate. ”Rezultatele arată că licitaţia s-a desfăşurat în condiţii de legalitate. Domnul deputat poate să depună plângere, este foarte bine. Este fosrte bine ca Parchetele să verifice dacă s-a respectat sau nu legea. Dra eu vă pun o întrebare retorică: Dacă se constată că aaceşti angajaţi ai Ministerului Sănătăţii au făcut economie de 3 milioane de euro, îi premiază cineva”, a declarat Pintea. Ministrul spune că a discutat cu unii participanţi la licitaţie, care nu au câştigat şi aceştia i-au transmis că nu au constatat neconformităţi în desfăşurarea licitaţiei. "Am avut o discuţie cu unii dintre participanţii la licitaţie, la solicitarea dânşilor şi am întrebat dacă li s-a părut sau au constatat neconformităţi în desfăşurarea licitaţiei şi au spus. Spusă de participanţii la licitaţie care nu au câştigat. Mai mult decât atât, această licitaţie a fost făcută sub supravegherea ANAF, dar repet, este bine că se depun aceste plângeri pentru a putea fi clarificate nişte probleme, dar întrebarea mea retorică rămâne”, a declarat Sorina Pintea. Ministrul Sănătăţii a prezentat şi o situaţie a vaccinurilor antigripale achiziţionate prin licitaţie. ”Vreau să vă spun că în 2019 am achiziţionat 1,5 milioane de doze de vaccin, mai mult cu 200.000 de doze faţă de anul tecut şi mai mult cu aproape dublu decât în 2016. 1.490.000 de doze sunt pentru categoria de vârstă grupe de risc trei ani - 65 ani, iar 10.000 de doze pentru categoria de vârstă 6 luni - 3 ani. Aceste 10.000 de doze nu au fost încă livrate. Urmează să fie livrate la sfârşitul lunii, aşa cum am anunţat. Aceste doze costă 39, 81 lei doza fără TVA, iar dozele pentru adulţi costă 29,80 de lei doza fără TVA. Consideraţi că ar fi trebuit să cumpărăm toată cantitatea la 39,81 de lei? Comisia a considerat că nu şi eu sunt de acord”, a mai spus ministrul. Economia, susţine Pintea, este de trei milioane de euro pe an. loading...

