VACCINUL ANTIGRIPAL ajunge la DNA. Sorina Pintea, primele declaraţii despre licitaţia pentru vaccinul care nu este indicat copiilor

Deputatul USR Emanuel Ungureanu acuză Ministerul Sănătăţii că a cheltuit 700.000 de euro pentru un vaccin antigripal care nu acoperă grupa de vârstă 6 luni- 3 ani, fiind deja livrate 50.000 de doze din acest vaccin. Deputatul anunţă că va sesiza DNA în acest caz.

”700.000 de euro au fost aruncate pe fereastră până acum de către Ministerul Sănătăţii, condus încă de Sorina Pintea, pe o cantitate uriaşă de vaccinuri antigripale cumpărate fără respectarea caietului de sarcini dintr-o licitaţie organizată în luna martie a acestui an. Funcţionari din Ministerul Sănătăţii au decis în mod ILEGAL achiziţionarea a 1, 2 milioane de doze de vaccin antigripal tetravalent care nu acoperă grupa de vârstă 6 luni- 3 ani! Până în luna septembrie au fost livrate deja 50.000 de doze de vaccin care nu acoperă categoria de vârstă menţionată”, susţine Ungureanu.

”Comisia de evaluare a procedat oarecum corect. (...) S-a făcut o economie de 22 milioane de lei, astfel încât nu s-au cumpărat 1.500.000 de vaccinuri cu 45 de lei, s-au cumpărat 1.490.000 de vaccinuri cu 41 de lei şi 10.000 de vaccinuri cu 45 de lei, ca să fiu foarte clară”, a spus ministrul.

Ea a explicat că încă acum două săptămâni au apărut în spaţiul public nişte informaţii legate de faptul că vaccinul achiziţionat anul acesta de Ministerul Sănătăţii nu acoperă toate grupele de vârstă cuprinse în recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

”Şi pentru că ministrul Sănătăţii nu elaborează caiete de sarcini, iar ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, nu a fost implicată în nicio achiziţie pe care ministerul a făcut-o, bineînţeles că am cerut şi eu documente, ba mai mult decât atât, am semnat un Ordin pentru documentare, pentru şeful Corpului de Control, astfel încât să am şi eu o imagine completă asupra a ceea ce s-a întâmplat vizavi de această licitaţie. Şi am în acest moment o imagine completă, e adevărat, săptămâna trecută, la mine în birou au fost ambele comisii, Comisia de elaborare a caietului de sarcini şi Comisia de evaluare a licitaţiei. Am avut o discuţie destul de dură pentru că la vremea respectivă nu aveam toate datele legate de această licitaţie. În acest moment am toate datele şi pot să vă spun că Ministerul Sănătăţii sau, mă rog, Comisia de evaluare a procedat oarecum corect”, a explicat Pintea.

Referitor la acuzaţiile deputatului USR privind relaţia sa cu şefa Direcţiei Generale de Asistenţă Medicală din Ministerul Sănătăţii, Amalia Şeerban, Sorina Pintea a declarat: ”Directorul de care spune domnul deputat Ungureanu este un angajat al Ministerului Sănătăţii de aproximativ 20 de ani , e adevărat, a fost destituit din funcţia de director general al asistentei medicale de domnul ministrul Bodog, fiind director adjunct, apoi, la un concurs, şi-a reluat activitatea pe postul de director general pentru că Sorina Pintea niciodată nu s-a implicat în niciun concurs din minister. Poate să confirme oricine din acel Minister al Sănătăţii”. Ea a admis că probabil că va urma un val de plângeri penale.