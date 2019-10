Articol publicat in: Societate

Scene de groază la metroul bucureştean. Un bărbat a fost târât de tren pe tot peronul, până în tunel

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 54 min) // Sursa: romaniatv.net Miercuri după-amiază a avut loc un grav accident la staţia de metrou 1 Mai, în urma căruia circulaţia pe magistrala respectivă a fost oprită. Un bărbat și-a prins piciorul în ușa unui tren, care plecase deja de la peron, în direcția Străulești. Potrivit martorilor, citaţi de antena3.ro, bărbatul a vrut să intre în metrou, dar uşile s-au închis brusc, piciorul i-a fost prins în uși, iar metroul l-a târât pe tot peronul, sub privirile îngrozite ale celorlalţi călători. Deşi a țipat foarte tare, bărbatul nu a fost auzit de mecanicul trenului. Ce a urmat este greu de descris. El s-a izbit de oglinda mare din capătul peronului, înainte de intrarea in tunel, dar s-a lovit și de balustradă. Omul are în jur de 50 de ani, iar sursa citată spune că a supravieţuit. Se pare că victima s-ar fi ales cu un traumatism cranio-cerebral și fractură la picior. Bărbatul a fost transportat la spital. Poliția și conducerea Metrorex au demarat anchete pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul de la metrou. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay