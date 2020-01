Scene greu de privit! O pisică a fost aruncată pe un câmp plin de câini. Au sfâşiat-o în 30 de secunde

O femeie a filmat cum un bărbat îşi aruncă pisica pe un câmp plin cu câini şi a postat filmulețul pe Facebook. Pisica nu a avut nicio şansă să scape, fiind ucisă în câteva secunde de haita de câini.

Martora a și povestit întreaga scenă macabră la care a asistat. În imagini se poate vedea jeep-ul care se îndepărtează, dar și haita de câini și cadavrul pisicii.

“Mi-ai zis sa ma duc dracului sa mi văd de treaba mea, asta fac!! Îmi văd de treaba mea, asta e treaba mea, ai aruncat pisica din mașina , in ochii mei, ai scos-o din cutia de transport și ai aruncat-o la câini. M-ai văzut și ai aruncat-o direct in ochii mei, între ei, de n am avut cum sa ma bag între 15 câini sa o scot din gura lor, in 30 de secunde, au rupt-o”, a scris femeia pe pagina de socializare, identificându-l pe proprietar după numărul de înmatriculare al mașinii.

Poliţia Română s-a autosezizat

În urma scandalului de pe rețelele de socializare, polițiștii s-au autosesizat, iar martora a precizat că a fost chemată pentru a da declarații, alături de bărbatul care a comis fapta și care a fost identificat.

„În urma vizualizării imaginilor video, postate în mediul on-line, de către o persoană pe o rețea de socializare, polițiștii orașului Pantelimon s-au sesizat din oficiu, în vederea efectuării de verificări în raport cu dispozițiile legii 2005/2004 privind protecția animalelor, pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea cu exactitate a situației de fapt și de drept, iar în funcție de rezultatul verificărilor în urma probatoriului administrat, aplicarea măsurilor legale ce se impun”, se arată în comunicatul IPJ Ilfov.