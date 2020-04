Scene sfâşietoare, şase copii au rămas orfani după ce mama a murit de coronavirus. Tatăl murise de cancer

Sundee Rutter, mama a șase copii din Everett, Washington, trăia cele mai frumoase momente din viața ei. Aflase că a învins cancerul, însă bucuria ei n-a durat mult. A contractat coronavirusul, iar în scurt timp, starea ei de sănătate s-a înrăutățit.

Femeia a început să se simtă rău pe 2 martie, după ce s-a confruntat cu o stare de slăbiciune, cu migrene și cu dificultăți de respirație.

Elijah, unul dintre fii ei, a dus-o la spital, însă medicii au trimis-o acasă cu tratament. Din păcate, starea ei de sănătate s-a înrăutățit, iar la câteva zile a murit.

Deși n-au putut să-i fie alături în ultimele momente, copiii ei au reușit să-și ia rămas bun de la ea prin intermediul unui walkie-talkie.

"Ne-au ajutat doctorii să-i spunem mamei ultimele cuvinte. Ne-au dat un walkie-talkie, iar pe celălalt l-au pus pe pernă, lângă ea. I-am spus că o iubesc și că noi, frații mai mari, vom avea grijă de cei mici și o să-i creștem așa cum și-ar fi dorit ea.", a spus Elijah Ross-Rutter.

Cei șase copii, care au vârste cuprinse între 13 și 24 de ani, sunt acum orfani de ambii părinți. Tatăl lor s-a stins de cancer, în urmă cu 8 ani.

Elijah Ross-Rutter said goodbye to his mother, who died of coronavirus, over a walkie-talkie.

“I told her everything’s going to be all right with the kids. Us older siblings, we’re going to make sure... [they] grow up to be some adults that my mom would want them to be.” pic.twitter.com/i0lcTsAvuR