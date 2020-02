Schimbări pentru elevi la Evaluarea Națională. PNL vrea să modifice subiectele

"Elaborarea si pilotarea structurii de subiecte pentru Evaluarea Nationala din anul 2021, in acord cu reforma curriculara aflata in implementare" reprezinta una dintre noutatile introduse de liberali in programul de guvernare. De asemenea, se doreste "revenirea la cadrul de organizare care permite corectarea lucrarilor la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat in centre de evaluare din alte judete decat cele in care se sustin probele" si "revizuirea si adoptarea planurilor cadru, realizarea programelor scolare, a manualelor si altor resurse educationale necesare, prin continuarea efortului de reforma curriculara", informează portalinvatamant.ro.

Iată măsurile și obiectivele așa cum apar în programul de guvernare PNL:

"Educatie, cercetare, inovare

Prioritatea generala a PNL este de a asigura un cadru normativ previzibil si stabil in sistemul de educatie.

Pe termen scurt, PNL va lua doar masurile urgente, cu caracter reparatoriu sau care pot creste calitateaprocesului educational, fara a genera instabilitate pentru elevi, profesori sau societate. Ulterior,obiectivul PNL va fi punerea in practica a viziunii si strategiei din proiectul „Romania Educata". Demersulde operationalizare a acestei strategii va respecta aceleasi principii de consultare a societatii si aexpertilor din domeniu.

Obiective generale:

- PNL va prioritiza componenta de echitate si abordarile pedagogice centrate pe elevi/studenti

- In scopul de a reduce efectele negative induse de cele trei mari crize din educatia romaneasca: rata ridicata de parasire timpurie a scolii, rezultatele slabe ale elevilor la testarile nationale si internationale si rata de analfabetism functional masurata la varsta de 15 ani. Scopul este sa prevenim aparitia unei generatii „pierdute", pana la implementarea unei reforme profunde pe termen lung;

In vederea corelarii programelor de studii cu cerintele de pe piata muncii se vor dezvolta parteneriatele cu partenerii socio-economici cu scopul dezvoltarii programelor din invatamantulprofesional dual si cel universitar. Se va urmari astfel corelarea intr-o masura mai mare a programelor cu economia reala si cu prioritatile pe termen mediu si lung ale Romaniei;

Planificarea si asigurarea complementaritatii surselor de finantare – buget de stat, fonduri externe rambursabile si nerambursabile etc., astfel incat proiectele implementate sa aiba impact. Sunt vizate proiecte dedicate tuturor sectoarelor: constructia de crese si gradinite, pregatirea de cadre didacticepentru educatia timpurie, formarea continua a profesorilor, lucrari de constructie si modernizaripentru conformarea cladirilor, sustinerea activitatii de consiliere si orientare scolara, servicii desuport pentru copil si familie astfel incat sa creasca participarea si performanta scolara.

Prioritati pe termen scurt:

Invatamantul preuniversitar:

Elaborarea Strategiei Nationale pentru educatie timpurie

care sa asigure reprezentarearesponsabilitatilor tuturor partilor implicate in educatie prescolara si ante-prescolara

- autorizarea si functionarea creselor si a altor servicii asimilate, formarea de educatori puericultori;

Revizuirea si adoptarea planurilor cadru, realizarea programelor scolare, a manualelor si altor resurse educationale necesare, prin continuarea efortului de reforma curriculara;

Promovarea programelor de invatamant profesional –dual si extinderea acestora prin adecvarea

cadrului institutional existent si stimularea parteneriatului cu mediul privat, inclusiv pentru nivelelede calificare 4 si 5;

Revenirea la cadrul de organizare care permite corectarea lucrarilor la Evaluarea Nationala si la

Bacalaureat in centre de evaluare din alte judete decat cele in care se sustin probele;

Elaborarea si pilotarea structurii de subiecte pentru Evaluarea Nationala din anul 2021, in acord cu reforma curriculara aflata in implementare;

Continuarea procesului de debirocratizare a activitatii cadrelor didactice prin reducerea numaruluide "hartii" si promovarea calitatii in educatie prin realizarea unui act educational bun şi centrat pe nevoile elevului;

Extinderea etapizata a programului "Masa calda" si cresterea calitatii programelor de "After-school" publice si private

Organizarea concursului de inspectori scolari generali, inspector scolari generali adjuncti, directoriai Caselor Corpului Didactic, directori si directori adjuncti din unitatile de invatamant pentru anul 2020 si limitarea practicii de delegare in interesul invatamantului;

Promovarea masurilor care sprijina digitalizarea sistemului de educatie şi focalizarea pe utilizarea tehnologiilor IT pentru procesul de predare-invatare si pentru managementul educational;

Realizarea unei analize impreuna cu ministerele de resort care sa conduca la adaptarea legislatieispecifice si sprijinirea autoritatilor publice locale in vederea realizarii conditiilor pentru obtinerea cu celeritate a avizelor si autorizatiilor sanitare si de securitate la incendiu pentru unitatile de invatamant;

Monitorizarea asigurarii normelor de igiena in cadrul unitatilor de invatamant, inclusiv prin realizarea grupurilor sanitare in incinta unitatilor de invatamant;

Realizarea unui parteneriat real al ministerului cu toti actorii interesati de dezvoltarea educatiei: elevi, parinti, profesori, sindicate si autoritati publice locale si centrale.

Dezvoltarea unor programe nationale in parteneriat cu specialisti in domeniu si reprezentanti ai societatii civile, cu expertiza dovedita, pentru prevenirea si combaterea fenomenului de bullying, discriminare sau violenta in scoli, precum si asigurarea de consiliere psihologica de calitate, in fiecare scoala, tuturor elevilor ce au nevoie de acest lucru", sunt o parte dintre obiectivele cuprinse in document.

In prezent, absolventii de clasa a VIII-a sustin Evaluarea Nationala la disiplinele Limba Romana si Matematica, unde au cate trei subiecte principale, cu mai multe exercitii de rezolvat pentru fiecare. Media de la Evaluarea Nationala este foarte importanta pentru admiterea la liceul dorit, deoarece conteaza 80% in calculul mediei de admitere (celelalte 20 de procente reprezinta media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a).