Şcoli închise în Israel. Peste un milion de oameni au primit alerte de atac iminent cu rachete VIDEO

Alerta de atac cu rachete vine după ce în noaptea de luni spre marţi forţele armate israeliene l-au ucis pe Baha Abu Al-Ata, un comandant militar al grupării palestiniene Jihadul Islamic, cu o lovitură aeriană care i-a lovit domiciliul. Cel puţin o altă persoană, o femeie, a fost de asemenea ucisă, în explozia care a distrus clădirea din cartierul Shejaia din Gaza City, au declarat oficiali din domeniul medical. Alte două persoane au fost rănite.

Alerta cu rachete a fost emisă de Armata Israeliană şi îi vizează pe locuitorii din mai multe localităţi aflate în sudul Israelului, amintind aici moşavul Talmei Bilu, oraşul Netivot (35.000 locuitori), moşavul Klachim, moşavul Shokeda sau kibuţul Nahal Oz. Sirenele au sunat inslusiv la Tel Aviv.

Școlile au fost închise, iar circulația trenurilor a fost suspendată. Ambasada Israelului în România a postat pe Facebook un comunicat în care afirmă: "Sirenele sună în sudul și centrul Israelului. Un milion de israelieni sunt in buncăre și adăposturi; școlile, instituțiile și birourile sunt închise. Israelul se va apăra în fața Jihadului Islamic, grupul terorist finanțat de Iran, care a derulat nenumărate atacuri împotriva populației civile".

Alerta de atac iminent cu rachete, transimisă de Armata Israeliană:

Alerts on Israeli civilians’ cell phones after IDF strike on Islamic Jihad commander in Gaza, Baha Abu Al Ata



