ŞCOLI ÎNCHISE. Ministrul Educaţiei a cerut prelungirea suspendării cursurilor

Monica Anisie a cerut ca in redactarea decretului de stare de urgenţă, care va intra de luni în vigoare la nivelul întregii ţări, să fie cuprinsă şi prelungirea termenului la care elevii să se întoarcă la şcoală.

"Este clar că vom lua aceatsă decizie a prelungirii suspendării cursurilor", a declarat Monica Anisie, la România TV. "Prin urmare, pentru perioada de suspendare a cursurilor am identificat mai multe soluţii ca situaţia aceasta să nu afecteze învatarea. Ministerul Educaţiei încurajează cursurile online.

Citeşte şi Vedete din România afectate de CORONAVIRUS. Daniela Crudu tremură de frică, Liviu Vârciu trece prin clipe de coşmar

Am recomandat tuturor cadrelor didactice accesare suitei educaționale oferite sub licență gratuită de Google și Microsoft. Suplimentar, pentru că sunt elevi care se pregătesc pentru evaluarea națională și bacalaureat, în parteneriat cu Televiziunea Română, pregătim elevii. De luni încep primele cursuri de prăgătire, pentru că nu în toate casele xistă posibilitatea accesării plaftformelor online. Prin urmare, am realizat un parteneriat cu Televiziunea Română și dezvoltăm Teleșcoala", a mai spus ministrul.