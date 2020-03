ŞCOLI ÎNCHISE ÎN ROMÂNIA. Ministrul Educaţiei: Măsura poate continua până când nu va mai exista niciun pericol asupra copiilor

Şcolile se închid în perioada stării de urgenţă în România.

"Măsura de suspendare a cursurilor poate continua până când nu va mai exista niciun pericol asupra copiilor noștri", a declarat ministrul Educaţiei, Monica Anisie.

"Suspendarea cursurilor a facut ca scoala sa se mute in spatiul de acasa. Alaturi de echipa mea din minister am lucrat pentru a identifca cele mai bune solutii pentru elevi si cadrele didactice. Cursurile suport online reprezinta o astfel de solutie și incurajez profesorii sa le foloseasca. Pentru că suntem constienti ca nu in fiecare casa ajunge internetul am decis ca MEC să încheie si un parteneriat cu TVR, prin care colegii mei cadre didactice pot ajunge prin lectiile lor la cat mai multi elevi. Pentru inceput, am ales ca cei caror ane adresam prin Teleșcoala sa fie elevii care trebuie sa continue pregatirea pentru examenele nationale, elevii de clasa a VIII-a și a XII-a", a declarat ministrul Educaţiei, Monica Anisie, în cadrul unei discuţii prin videoconferinţă.

Ministrul Educației a anunțat, duminică seara, la Hotnews, că școlile rămân închise până după Paște. Anterior, autorităţile au decis suspendarea cursurilor în învăţământul preuniversitar în perioada 11 - 22 martie. Conform structurii anului şcolar, vacanţa de Paşte este în perioada 4-21 aprilie.

Cişteşte şi: ZILE LIBERE pentru părinţi chiar de marţi. Legea a apărut în Monitorul Oficial. Se aplică şi în privat, dar nu pentru toată lumea

Președintele Klaus Iohannis a semnat sâmbătă decretul pentru promulgarea Legii privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Personalul din sectoare cu foc continuu poate beneficia de prevederi doar cu acordul angajatorului.

Prevederile se aplică părinţilor cu copii cu vârsta mai mică de 12 ani sau celor care au copii de până la 18 ani, dacă au o dizabilitate, şi care sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ.

Legea se aplică la închiderea temporară a unităţilor din cauza condiţiilor meteorologice sau a oricăror situaţii extreme, declarate ca atare de către autorităţi.

"Prevederile se aplică angajaţilor din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare , din unităţile cu foc continuu, din unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, doar cu acordul angajatorului", prevede legea.

”Zilele libere se acordă pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere semnată de către ambii părinţi, respectiv de către tutorele legal în cazul familiilor monoparentale, depusă la angajator de către părintele care va supraveghea copilul în perioada menţionată. Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferente cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli ale angajatorului şi este egală cu salariul corespunzător unei zile lucrătoare”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

În cazul în care se constată, în urma unor verificări, că ambii părinţi au solicitat simultan zile libere, va fi anulată definitiv posibilitatea ulterioară de a mai beneficia de prevederile legii.

Pot beneficia de zile libere, atâtea câte stabileşte Guvernul, atât angajaţii din sectorul public, cât şi cei din sectorul privat. Deocamdată, cursurile din învăŢământul preuniversitar sust suspendate până în 22 martie, dar se discută despre prelungirea perioadei. Legea a fost promulgată sâmbătă de preşedintele Klaus Iohannis.

Părinţii care vor să beneficieze de noua lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, vor putea primi cel mult 185 lei pe zi, transmite avocatul Victor Stănilă.

ZILE LIBERE: câţi bani pot încasa pe zi părinţii

Marţi, 17 martie 2020, intră în vigoare legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Pentru aplicarea acesteia mai este necesar ca Guvernul să stabilească prin hotărâre numărul de zile acordate în acest scop.

Indemnizaţia pe care o vor încasa pentru fiecare zi în care stau acasă cu copilul reprezintă 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare. Există însă o limită: părintele nu poate încasa mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Având în vedere că luna martie are 22 de zile lucrătoare, iar salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit prin Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei, înseamnă că părintele poate primi cel mult 185 de lei pe zi.

“Aceasta înseamnă că, de marţi, părinţii sunt protejaţi şi din punct de vedere financiar, fie că lucrează la stat sau în mediul privat. Angajatorii nu pot refuza acest drept al părintelui câtă vreme munca nu poate fi prestată la domiciliu sau felul muncii nu permite aplicarea dispoziţiilor în legătură cu telemunca. Cererea se face de un singur părinte, iar celălalt trebuie să dea o declaraţie pe propie răspundere din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni”, a declarat avocatul Victor Stănilă, managing partner la Victor Stănilă Law Office.

Banii vor fi acordaţi de angajatori din contul capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia. Ulterior, compania îşi va recupera sumele de la Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Atenţie însă la următoarele condiţii impuse de lege:

poate beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor un singur părinte

legea nu se aplică angajaţilor din toate domeniile de activitate. Dacă părintele lucrează într- unul dintre următoarele domenii, poate beneficia de prevederile acestei legi doar cu acordul angajatorului: din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.

locul de muncă ocupat de părinţi nu permite munca la domiciliu sau telemunca,

copilul sau copiii trebuie să aibă până la 12 ani şi să fi înscrişi în cadrul unei unități de învățământ,

în cazul părinţilor cu copii cu dizabilități, vârsta acestora trebuie să fie de până la 18 ani. Şi aceştia trebuie să fie înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

Citeşte şi: BILANŢ CORONAVIRUS: 19 cazuri noi, 158 de români confirmaţi cu Covid -19. Peste 15.500 persoane sunt la izolare

Până astăzi, 16 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), a anunţat Grupul de Comunicare Strategică. Au fost înregistrate alte 19 noi cazuri de îmbolnăvire, după cum urmează: 4 în Arad, 3 în Ilfov, 2 în Vâlcea, 2 în Timișoara și câte unul în București, Cluj Napoca, Sălaj, Buzău, Ialomița, Hunedoara, Galați şi Suceava.

Cele 19 persoane depistate au vârsta cuprinsă între 19 și 54 ani, sunt în carantină sau autoizolare. În continuare cele mai multe dintre aceste noi cazuri au călătorit în Italia, 2 dintre ele în Austria și Germania.

Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate în spitale din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Constanța și se află sub supraveghere medicală permanentă. Starea de sănătate generală a pacienților este bună.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 3.008 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 15.546 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până în prezent, au fost înregistrate 36 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.