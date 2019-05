ŞCOLI ÎNCHISE timp de o săptămână. Anunţul e oficial şi se aplică şi grădiniţelor UPDATE

ŞCOLI ÎNCHISE în Sibiu. Decizia a fost luată în contextul în care Sibiul este gazda Summitului UE. Concret, în săptămâna Summitului nicio școală și nicio grădiniță din Sibiu nu va funcționa.

"Având în vedere faptul că Sibiul este gazda Summitului European în luna mai 2019, unitățile de învățământ din Municipiul Sibiu vor fi închise în perioada 6-10 mai 2019", a informat Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu.

Elevii au recuperat în avans aceste zile libere, conform unui calendar stabilit de ISJ Sibiu.

Prima zi de recuperare a fost 2 martie. Astfel, conform calendarului de recuperare, orele din săptămâna 6-10 mai 2019 au fost recuperate în cinci zile de sâmbătă, la fiecare 2 săptămâni.

Zilele libere influenţează şi desfăşurarea evaluării naţionale susţinute de elevii claselor a doua. Potrivit calendarului la nivel naţional, aceste teste se susţin în 7 şi 9 mai. La Sibiu, evaluarea naţională de clasa a doua va fi susţinută în tot judeţul în perioada 14 – 17 mai.

ŞCOLI închise în Miercurea Ciuc pentru vizita Papei

Scolile din Miercurea Ciuc vor fi inchise in data de 31 mai, in contextul vizitei Papei Francisc la Sumuleu Ciuc, a hotarat Ministerul Educatiei Nationale, la solicitarea Consiliului Judetean Harghita.



Inspectorul scolar general adjunct, Cristinel Glodeanu, a declarat presei ca, in avans de 31 mai, consiliile de administratie ale fiecarei scoli vor decide un program de recuperare a orelor pierdute, care va fi comunicat Inspectoratului Scolar Judetean.



Potrivit sursei citate, Consiliul Judetean Harghita a solicitat Ministerului Educatiei Nationale ca toate scolile din judet sa fie inchise in data de 31 mai, dar Inspectoratul Scolar Harghita a considerat ca solicitarea se justifica doar pentru unitatile scolare din Miercurea Ciuc.



Cristinel Glodeanu a punctat faptul ca peste 60 la suta din elevii liceelor din oras sunt navetisti si decizia e justificata, tinand cont ca exista informatii ca circulatia in Miercurea Ciuc va fi interzisa in data de 31 mai.



Consiliul Judetean Harghita a solicitat si Ministerului Muncii ca data de 31 mai sa fie zi libera pentru angajatii din judet, dar deocamdata nu s-a primit niciun raspuns in acest sens.



Suveranul Pontif va oficia o slujba la altarul marian de la Sumuleu Ciuc, in data de 1 iunie, in cadrul vizitei apostolice pe care o desfasoara in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie.