Se dau bani de la stat: e vorba de 650 de lei pe lună în plus la salariu! Cum poţi sa intri în posesia lor

Banii se vor acorda lunar pana in momentul in care copilul implineste varsta limita pentru acordarea stimulentului.

De asemenea, legea mai prevede ca persoanele care se intorc mai devreme la munca nu pot fi concediate pe toata perioada in care primesc stimulentul de insertie.

Actele necesare pentru primirea stimulentului de insertie sunt urmatoarele:

- actele de identitate ale ambilor parinti (copii si originale)

- certificatul de nastere pentru care este cerut stimulentul (copie si original)

- certificatele de nastere ale celorlalti copii aflati in intretinerea solicitantului (copii si originale)

- certificatul de casatorie (copie si original), daca este cazul

in cazul copiilor adoptati sau in plasament, e nevoie de actele care dovedesc calitatea solicitantului si relatia pe care acesta o are cu copilul pentru care solicita stimulentul

- adeverinta de venit

- dovada reluarii activitatii (din partea angajatorului)

- actele care dovedesc ca, in ultimii doi ani dinainte de data nasterii copilului, solicitantul a realizat un venit impozabil de cel putin 12 luni.