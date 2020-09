Se schimbă procedurile pentru pacienţii infectaţi cu coronavirus. Ce se întâmplă cu asimptomaticii

Un nou ordin al ministrului sănătății privind modalitatea de aplicare de către Direcțiile de Sănătate Publică, de către INSP, spitale, serviciile de ambulanță și medicii de familie a măsurilor în situația de risc epidemiologic generată de COVID-19 a intrat în vigoare de astăzi.

Ce trebuie să facă un pacient care are simptome de COVID

Un pacient care are simptome de infecție respiratorie acută, rămâne în primul rând acasă, sună la 112 și la medicul de familie, apoi așteaptă ambulanța, care îl va transporta la o unitate medicală pentru o examinare a simptomelor. Dacă deja are simptome grave, este internat în spital, i se acordă îngrijiri și i se face între timp testul.

Dacă are simptome uzuale, i se recoltează probe pentru test, după care rezultatul va fi trimis la DSP și DSP-ul comunica rezultatul pacientului.

Un alt aspect important: pacienții care au simptomatologie de COVID, pe care medicii o pot vedea la un CT sau în urma unei radiografii, chiar dacă testul COVID este negativ, vor fi tratați ca și pacienții COVID, deci ca fiind infectați și va fi repetat testul la 48 de ore.

Ce se întâmplă dacă testul COVID este pozitiv

Pacienții confirmați cu COVID-19 sunt direcționați apoi de către DSP-uri, tot prin serviciile de ambulanță, pentru evaluare la spitale. Transportul lor se prioritizează în funcție de gravitatea pacientului respectiv.

Pacienții asimptomatici, dar fără modificări biologice pot fi izolați în spital sau acasă, în funcție de ce decide medicul, iar pacientul asimptomatic cu factori de risc sau forme ușoare poate fi izolat în spitalele de fază 1 sau 2 sau acasă, decizia aparținând tot medicului.

Formele medii și severe vor fi internate în spitale care au terapie intensivă, iar perioada de internare o stabilește medicul.

Cum se rezolvă urgențele medicale la pacienții COVID

O noutate este că urgențele medico-chirurgicale din unitățile de primiri urgențe sau din spitalele non-COVID care se pozitivează pe parcursul internării vor fi transferate la spitale suport, însă numai după ce urgența, problema chirurgicală, va fi rezolvată, iar starea de sănătate a pacientului este stabilă.

Vindecarea asimptomaticilor, stabilită de medicii de familie.

Persoanele diagnosticate cu COVID-19, asimptomatice şi care nu necesită internare nu vor mai fi retestate după 14 zile de la confirmarea infectării. Vindecarea lor va fi stabilită de către medicul de familie.

Dacă sunt izolați acasă, ei vor rămâne în izolare timp de 14 zile, iar medicul de familie trebuie să le supravegheze telefonic, zilnic, starea de sănătate și dacă va constata că în cele 14 zile nu apar simptome de boală, atunci medicul de familie va face o scrisoare medicală către DSP și astfel, acest pacient este declarat vindecat și toate aceste date vor fi introduse în platforma oficială, iar el va apărea în statistica persoanelor vindecate.

În cazul acestor asimptomatici, nu va mai fi necesară retestarea după cele 14 zile de izolare și își pot relua activitatea, pot merge la serviciu, dar cu condiția ca alte zece zile, după cele 14 de izolare, să păstreze distanța față de colegii de serviciu, de exemplu, și să poarte mască.