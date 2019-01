Sebastian Ghiţă: Kovesi a coordonat grupul infracţional organizat de la DNA Ploieşti

”Azilul nu l-am obținut, ci mi-a fost acordat. Fără să mă aștept mi-au acordat acest statut. Am același statut ca un cetățean normal. Am două dosare care se află la ÎCCJ și le mulțumesc judecătorilor care s-au aplecat cu atenție asupra lor și am fost achitat.

Laura Codruța Kovesi era dirijorul. Nu am crezut vreodată că a fost direct implicată. Ea a fost șefa grupului infracțional organizat de la DNA Ploieşti. Am făcut plângere pe numele lui Kovesi la secţia de anchetare a magistraţilor şi am oferit suficiente elemente care să stea la baza unei anchete", a punctat Sebastian Ghiţă.

