Sebastian Ghiţă, replică după ce Ponta a spus că fosta şefă DNA îl iubea: Nu am avut o relaţie sentimentală cu Kovesi

„Îl ştim toţi pe Ponta. Noi eram tineri acum 10 ani şi am trăit nişte vremuri în care Kovesi se vedea sabia justiţiei. (...) Declaraţiile lui Ponta (de la audierea din Secţia de anchetare a magistraţilor, n.r.), chiar dacă punctual vizează o conversaţie la care am participat şi eu cu doamna Kovesi, ea cam aşa a zis. Nu arătau (spusele lui Kovesi, n.r.) decât aroganţa, superioritatea, felul în care ne trata atunci - pe dânsul ca premier, pe mine ca membru al Parlamentului. Kovesi spunea în faţa: Dacă mă mai enervezi, te arestez. (...) Nu am avut o relaţie sentimentală nici de alt tip nici cu Codruţa Kovesi, nici cu Elena Udrea. (...) Codruţa nu e nici proastă, nici sentimentală. Suspectăm alt personaj de astfel de sentimentalisme. Vorbim de Băsescu. Dânsul a introdus sentimentalismul în politică şi în treburile ţării. Atât în ceea ce o priveşte pe Codruţa - altfel nu se jusitifică de ce a numit-o de atâtea ori, cât şi în ce o priveşte pe Elena", a declarat Sebastian Ghiţă, potrivit Mediafax.

La rândul său, fostul premier Victor Ponta a confirmat cele spuse în faţa procurorilor, menţionând că discuţia în cadrul căreia Kovesi i-ar fi spus că îl iubeşte pe Ghiţă şi că se vede prea mult cu Udrea a avut loc în 2014, la o zi de naştere. Ponta a făcut aceste declaraţii în faţa procurorilor Secţiei de anchetare a magistraţilor, când a fost chemat în calitate de martor în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, în care Kovesi este inculpat.

„Eram împreună cu domnul Dragnea, care ştiu că nu a fost audiat, probabil şi cu domnul Oprea, care înţeleg că a fost audiat ca martor. Am spus numai şi numai adevărul. Nu am spus nimic neadevărat, pentru că sunt jurist şi cunosc semnificaţia şi responsabilitatea juridică. Tot ceea ce am spus în faţa procurorilor este adevărat", a declarat Victor Ponta, la România TV

De asemenea, fostul ministru Elena Udrea a precizat că multe dintre arestările din România ar fi avut loc din alte motive decât cele în cadrul legal.

„Eu cred că oamenii care ocupă astfel de funcţii, magistraţii, judecătorii, trebuie să facă un control psihologic. Nu poţi să stai la mâna unei frustrate plină de gelozii, care e în stare să trimită oameni în puşcărie doar pentru că îl iubea ea pe Ghiţă şi se vedea el prea des cu mine", a spus Udrea, la Antena3.