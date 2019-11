Secretarul de stat în Ministerul Justiţiei vrea ca TOȚI românii să depună declaraţii de avere VIDEO

Un proaspăt secretar de stat în Ministerul Justiției, Cristian Băcanu, propune introducerea declarației de avere pentru toți românii. Crede că ar fi o metodă eficientă de a-i prinde pe cei care vor să înșele statul.

"Chiar am discutat aseară cu domnul ministru Predoiu și nouă ni se pare că ar fi de bun augur să avem un altfel de mod de control. Să verificăm de pildă cum anumiți cetățeni au niște averi absolut impresionante, în condițiile în care nu avut niciodată venituri impozabile. Sunt n exemple. Avem tot felul de artiști iluștri, care merg cu tot felul de mașini, care de care mai scumpe, trăiesc în vile de lux, dar care nu plătesc taxe la bugetul de stat, nu plătesc impozite. Aici avem o problemă, pentru că statul român din păcate nu este eficient în controlarea acestor averi. (...)

Poate ar fi util să discutăm noi ca societate, și e o temă pe care o lansez, despre o declarație de avere pe care fiecare cetățean să o înregistreze, pentru că până la urmă trebuie să avem o evidență, ca să putem controla veniturile. Până atunci facem controale în orb și de foarte multe ori nedreptățim antreprenorii", a declarat Cristian Băcanu potrivit Q Magazine.

Secretarul de Stat a precizat că o altă soluție este ca toți cei care realizează control fiscal să fie mai buni profesioniști: „Noi credem că o soluție ar fi să avem niște parchete financiare, parchete specializate, pentru că foarte multe cauze ajung la un procuror care nu are specializare în zona financiară, în zona evaziunii fiscale. Și acel procuror spune: eu nu mă pricep, să vină un expert să-mi spună ce să fac, pentru că eu chiar nu mă pricep. Chestia asta cu nu mă pricep nu mai poate să stea în picioare mult timp, trebuie rezolvată. Numai că acum avem foarte multe focuri de stins la Ministerul Justiției, dar, în timp, sperăm să o rezolvăm și pe aceasta, pentru că altfel nu vom putea niciodată să combatem în mod real evaziunea fiscală", a mai spus el la o conferință organizată de Curs de guvernare.

Joi seara, în direct la „Jurnalul de Seară” de la Digi24, secretarul de stat și-a nuanțat declarațiile și a ținut să facă o serie de precizări. El spune că în momentul de față ar califica declarația drept „neinspirată” și a explicat contextul în care a făcut aceste afirmații:

„În primul rând, aș vrea să lămuresc contextul în care am făcut această declarație, o declarație neinspirată, aș spune, la momentul ăsta. Eram la ASE, la o conferință în care discutam despre posibile soluții pentru a eficientiza lupta împotriva corupției. Am ținut un speech de circa 14 minute și am enumerat mai multe măsuri care pot fi avute în vedere, la un moment sau altul. Trebuie să precizez că Guvernul și membrii Guvernului nu au discutat și nu au în vedere să adopte astfel de declarație.

În cadrul speech-ului meu am făcut vorbire despre anumiți cetățeni care au averi fabuloase și care n-au plătit impozite și taxe. La acei cetățeni mă refeream și era vorba despre o anumită categorie de persoane care prezintă un risc fiscal”, a explicat Cristian Băcanu.