Secretul bărbatului care a trăit 256 de ani a fost dezvăluit. Ce a mâncat toată viaţa

Intr-un articol aparut in anul 1930 in aceasta revista, profesorul Wu Chung-chieh sustine ca a descoperit arhiva Guvernului Imperial Chinez din anul 1827, de unde a aflat despre Li Ching-Yuen. El era felicitat cu ocazia implinirii varstei de 150 de ani, insa dupa alte cercetari amanuntite, profesorul a descoperit documente care atestau ca barbatul are, de fapt, 256 de ani.

Li Ching-Yuen si-a bazat alimentatia pe plante medicinale, supravietuind cu o dieta bazata pe lingzhi, goji, ginseng salbatic, he shou wu, gotu kola si multe alte plante chinezesti. El s-a inrolat in Armata Chineza in jurul varstei de 71 de ani, pentru a preda artele martiale. Se zvoneste ca, in decursul vietii sale indelungate, barbatul a fost casatorit de 23 de ori si a fost tatal a 200 de copii.

Li Ching-Yuen a fost un om foarte pasnic, care obisnuia sa practice yoga si sa mediteze. Secretul longevitatii sale ar fi fost tocmai acest stil de viata echilibrat. „Pastreaza-ti mereu inima linistita, stai precum o broasca testoasa, mergi sprinten ca un porumbel si dormi ca un caine", obisnuia sa le spuna acesta invataceilor sai.