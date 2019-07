Şedinţa CSM de validare a Adinei Florea la şefia Secţiei speciale pentru magistraţi, amânată a treia oară UPDATE

UPDATE Ana Birchall, ministrul Justiţiei, a declarat luni, la plecarea de la sediul CSM, că Lia Savonea ar trebui să asigure consensul.

”Fac apel în primul rând la preşedintele CSM, pentru că este rolul preşedintelui, de a încerca să găsească consens şi să ieşim din acest impas, din această situaţie. Nu am ce să comentez mai mult decât că, din punctul meu de vedere, am dat asigurări că Ministerul Justiţiei, ministrul Justiţiei va fi un partener de dialog, cu rugămintea, pe care am spus-o şi în scris, să existe acest calendar care să cuprindă o zi şi o oră şi o ordine de zi a astfel încât asemenea situaţii să nu mai aibă loc”, a declarat Ana Birchall.

Ea a mai spus că astfel de situaţii o mâhnesc, iar CSM ar trebui să fie garantul independenţei justiţiei.

”Am un sentiment de mâhnire şi este regretabil pentru că CSM este, conform Constituţiei, garantul independenţei justiţiei. Eu sper ca acest rol să fie exercitat în continuare şi îmi cer eu scuze pentru şedinţa la care aţi văzut-o”, a mai spus Birchall.

Întrebată despre relaţia tensionată pe care o are cu preşedintele CSM, Ana Birchall a declarat: ”Nu prea înţeleg tonalitate asta de agresivitate. (...) Pentru mine colaborare instituţională este absolut normală, firească, ne putem sfătui oricând, în mine are un partener de dialog, dar agresivitatea şi a se spune altceva decât este în realitate sunt lucruri pe care eu nu am de gând să le tolerez”.

______

Ședința plenului CSM de luni, în care trebuia validată numirea Adinei Florea la conducerea Secţiei speciale pentru magistraţi, a fost amânată pentru a treia oară, din lipsă de cvorum.

"Nu putem deschide lucrările şedinţei programate astăzi, deoarece nici de această dată nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru ca şedinţa să se desfăşoare. Şi trebuie să spun câteva lucruri, pentru că este de acum îngrijorător, este a treia şedinţă fixată la care aproape aceiaşi membri nu dau curs. Săptămâna trecută a fost lansată public o scrisoare, astăzi, pe mail-ul meu, a sosit, cam în aceiaşi termeni, o scrisoare din partea aceloraşi membri, prin care se solicită să fie scoase de pe ordinea de zi lucrările care privesc Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, cu motivarea nevoii de a se dezbate mai întâi public rapoartele GRECO şi raportul Comisiei de la Veneţia", a declarat preşedintele CSM, Lia Savonea.



Lunea trecută, şapte magistraţi din CSM - Andrei Nicolae Solomon - procuror, vicepreşedinte al CSM, Andreea Anamaria Chiş - judecător, Mihai Bălan - judecător, Bogdan Mateescu - judecător, Cristian Ban - procuror, Florin Deac - procuror şi Tatiana Toader - procuror - au cerut amânarea luării unor decizii în ceea ce priveşte SIIJ şi au anunţat că aşteaptă publicarea rapoartelor GRECO şi al Comisiei de la Veneţia, precum şi organizarea unei dezbateri publice asupra activităţii secţiei.