ŞEDINŢĂ DE GUVERN. Proiectul care amână dublarea alocaţiile nu se află pe ordinea de zi. Ar putea fi OUG pentru alegeri în două tururi

UPDATE: Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, că PNL are ca obiectiv alegerea democratică a primarilor, cu 50 la sută plus unu dintre cetăţenii care se prezintă la vot, iar cât de curând va fi finalizată analiza privind cele trei variante posibile: dezbaterea parlamentară, angajarea răspunderii sau ordonanţa de urgenţă. Întrebat dacă subiectul va fi tranşat joi, el a spus: "Este posibil".

UPDATE: Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că Guvernul va proroga termenul de aplicare a legii care prevede dublarea alocaţiei pentru copii.

"Ştiţi foarte bine că săptămâna trecută, după analiza pe care am făcut-o cu preşedintele României asupra acestui subiect, am anunţat lucrul ăsta, că preşedintele va promulga şi că noi, deşi dorim creşterea alocaţiei - de altfel alocaţia a şi crescut anul ăsta ca urmare a legii iniţiate de colegul nostru Sighiartău, indexată cu rata inflaţiei - deci noi ne dorim creşterea alocaţiilor, numai că intrarea în vigoare a legii este ulterioară Legii bugetului de stat. În Legea de bugetului de stat nu am cuprins sumele necesare, care sunt destul de mari, sunt peste 6 miliarde de lei, pentru a putea susţine această măsură şi, de altfel, nici nu avem voie, constituţional şi legal, să generăm cheltuieli fără să existe sursă în Legea bugetului de stat. Ca atare, vom proroga termenul de intrare în vigoare până la primul moment în care putem face rectificarea bugetară, şi anume, după data de 1 iulie", a declarat Ludovic Orban, la plecarea de la evenimentul dedicat Zilei Culturii organizat la Ateneul Român, întrebat dacă Guvernul va proroga termenul în şedinţa de joi.

El a precizat modul în care se poate realiza rectificarea bugetară: "În ceea ce priveşte problema banilor, rectificările bugetare nu pot fi făcute când i se năzare cuiva. Rectificările bugetare sunt făcute într-un anumit cadru constituţional, legal, care este legat şi de aderarea noastră la Pactul de stabilitate şi creştere. Ca atare, noi trebuie să respectăm nişte reguli în ceea ce priveşte rectificarea bugetară şi vă spun limpede că vom fi extrem de prudenţi şi de responsabili în privinţa angajării oricărei cheltuieli, pentru că obiectivul nostru fundamental este să refacem toate echilibrele economice, să asigurăm o dezvoltare economică nu prin creşterea veniturilor pe hârtie, ci prin creşterea veniturilor care să ducă la creşterea puterii de cumpărare şi care să se bazeze cu adevărat pe ceea ce se bazează în orice ţară civilizată creşterea economică: pe investiţii, pe competitivitate, pe creşterea productivităţii, cercetare, pe aducerea în aplicare a rezultatelor inovării şi cercetării, adică în baza oricărei dinamici economice favorabile. Restul este foarte multă demagogie în România. Toată lumea dă, dar nimeni nu înţelege că pentru a putea da trebuie să ai de unde să dai, iar creşterea resurselor bugetare nu se poate face decât pe baza unei creşteri economice solide", a spus Orban.

UPDATE: Liberalii sunt aproape de detona o mare bombă pe scena politică românească. Surse guvernamentale susțin pentru STIRIPESURSE.RO că Guvernul condus de Ludovic Orban va emite în ședința de guvern de mâine o Ordonanță de Urgență pentru modificarea legislației pentru alegerile locale în sensul alegerii primarilor din două tururi de scrutin (asta în cazul în care un candidat nu obține din primul tur 50%+1 din voturile alegătorilor înscriși în listele electorale). Prorogarea dublării alocaţiilor nu se află nici ea pe ordinea de zi, dar întotdeauna există lista suplimentară.

Premierul Ludovic Orban declara săptămâna trecută, după o discuţie la Palatul Cotroceni cu şeful statului, că va fi prorogat, cel mai probabil, termenul de intrare în vigoare a Legii dublării alocaţiilor pentru copii.

"Poziţia preşedintelui este firească. (...) Noi suntem puşi într-o situaţie în care şi dacă am vrea nu am putea majora alocaţiile. Cel mai probabil, soluţia pe care vom merge este de a proroga termenul de intrare în vigoare a legii până când vom avea posibilitatea de a asigura resurse financiare în bugetul de stat, iar aici ştiţi foarte bine că nu se poate face lucrul acesta decât la rectificarea bugetară, care nu se poate face decât după data de 1 iulie", explica Orban.

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 16 ianuarie 2020

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Bucureşti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-2.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Programul pe bază de rezultate în sectorul sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-3.pdf

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-4.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2019 şi la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-3.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România''

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGNF-1.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-4.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-5.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NFHGANEXA.pdf

6. PROIECTE DE HOTĂRÂRI pentru modificarea poziţiei nr.32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NFHGANEXA-1.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-6.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-7.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ''Manumua Tevita''

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-8.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

Proiectul poate fi consultat la adresa:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-9.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Biertan, judeţul Sibiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGNFANEXA-2.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Scăeşti, judeţul Dolj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-10.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, judeţul Dâmboviţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-11.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, judeţul Vaslui

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-12.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Nadeş, judeţul Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-13.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Breaza, judeţul Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGNFANEXA-2-2.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Târguşor, judeţul Constanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGNFANEXA-2-3.pdf

18.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu al Guvernului României privind contractarea de la Banca Europeană de Investiţii a unei facilităţi de finanţare de până la 250 mil.EUR pentru acoperirea parţială a contribuţiei suplimentare a bugetului de stat la finanţarea Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 -Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMO-1.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMO-4.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Autorităţii competente în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMO-2.pdf

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării formei revizuite a memorandumului de Implementare - Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria, de către Guvernul României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMO-3.pdf

IV. NOTE

1. NOTĂ privind informarea Guvernului României despre stadiul negocierilor cu Reţeaua Anticorupţie (ACN) a Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) cu privire la finanţarea reţelei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NOTA.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NOTA-1.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NOTA-2.pdf

