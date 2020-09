Şeful Camerei Deputaţilor, anunţ de ultima oră despre începerea noului an şcolar: "Totul a picat în ridicol şi prostie"

Marcel Ciolacu a declarat, în timpul unei vizite în judeţul Botoşani, că singurele informaţii pe care le are despre redeschiderea şcolilor sunt de la televizor.

"Noi suntem în minoritate în opoziţie. Eu mă uit la televizor ca şi dumneavoastră. Singurele informaţii pe care le am ... Chiar dacă sunt preşedintele Camerei Deputaţilor, nu am primit nicio informaţie nici de la domnul Orban, nici de la ministra învăţământului. Părerea mea e că totul a picat, din incompetenţă, în ridicol şi prostie. Ştiu că am vorbit cu fiul meu, care e student, şi l-am întrebat: "La voi s-a anunţat?". Cică "Nu ştiu nimic, Nici măcar studenţii nu ştiu", a afirmat Ciolacu, citat de Agerpres.

Pe de altă parte, liderul social-democrat a arătat că amânarea începerii anului şcolar ar presupune şi amânarea alegerilor locale.

"Dacă se amână şcolile, nu ştiu de ce ţinem alegerile. Înseamnă că lucrurile sunt complicate în ceea ce priveşte pandemia", a precizat preşedintele PSD.

Ministerul Educaţiei ia în calcul amânarea începerii şcolii. Anisie, replică pentru premierul Orban

Monica Anisie, ministrul Educaţiei, a dezvăluit că s-a propus scenariul în care anul şcolar să înceapă mai târziu, dar în momentul de faţă încă se discută pe această temă. Elevii, părinţii şi profesorii vor afla abia pe 10 septembrie ce se va întâmpla cu fiecare unitate şcolară.

Premierul Ludovic Orban a precizat că există posibilitatea ca elevii să meargă la fizic la şcoală abia începând cu 1 octombrie, iar în perioada 14-30 septembrie să urmeze tot cursuri online.

La rândul său, Monica Anisie a spus că "au fost astfel de discuții, mai ales cu specialiști în sănătate publică, și s-a propus și acest scenariu în care să începem anul școlar mai târziu. Însă, în acest moment suntem în evaluări".

Ministrul Educaţiei a mai adăugat că pe 7 septembrie vom afla în ce scenariu suntem, în funcţie de situaţia epidemiologică, iar pe 10 septembrie vom avea o decizie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. În funcţie de rata de infectare dintr-o localitate, cursurile din şcoli se vor putea ţine online.

"Concret, dacă într-o localitate DSP-ul spune că există un risc epidemiologic – 3 cazuri la mia de locuitori – în cazul acela școala trebuie să se pregătească în sistem online. Deci începem pe 14 septembrie în sistem online până când DSP-ul va comunica un alt scenariu.

Adică faptul că situația epidemiologică nu mai este gravă și putem să trecem la un alt scenariu. Un alt exemplu, putem începe în scenariul verde – cu toți elevii la școală, cu distanțare, iar dacă nu e posibilă distanțarea, atunci să fie separatoare între elevi – și să apară 3 cazuri în clase diferite se închide școala", a mai precizat Anisie.