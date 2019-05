Şeful DSU, Raed Arafat, vrea ca populaţia să fie alertată prin sistemul Ro-Alert în caz de tornade şi furtuni periculoase

Şeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a anuntat ca maine va avea loc o intalnire cu reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) pentru a discuta posibilitatea ca populatia sa fie alertata prin sistemul Ro-Alert cu privire la fenomene meteorologice, periculoase, de genul tornadei care a avut loc in judetul Calarasi. ”Mai bine alertam o data in plus, decat sa alertam o data in minus”, a spus Arafat care a explicat ca sistemul nu interpreteaza datele meteorologice, ci transmite avertizari, doar in masura in care este actionat in acest sens de dispecer.

Secretarul de stat Raed Arafat a explicat astazi ca sistemul nu este construit de asa natura incat sa interpreteze singur datele. De aceea, Arafat a anuntat ca va exista o intalnire cu reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie pe tema sistemului de avertizare a populatiei. ”Pentru asta ne intalnim maine ca sa clarificam modul de actiune in viitor, cu riscul chiar ca unele alerte sa nu fie chiar, nu pot sa spun false, dar sa nu fie chiar la nivelul la care ne asteptam. Poate ca alertam, dupa care vedem ca nu a fost chiar tocmai asa. Asta se intampla si in alte parti. Mai bine alrtam o data in plus, decat sa alertam o data in minus”, a spus Arafat, care a explicat si intr-o postare pe Facebook cum functioneaza sistemul RO-Alert. O tornada s-a produs, marti, in judetul Calarasi, un autocar cu 40 de persoane la bord fiind aruncat de pe sosea, iar zece case au ramas fara acoperisuri in localitatea Dragalina.