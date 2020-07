Senator PSD, infectat cu COVID-19. A fost internat la Institutul "Matei Balş"

Președintele PSD Brăila, senatorul Ion Rotaru, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Senatorul Ion Rotaru a povestit pentru obiectivbr.ro că s-a testat în privat pe 16 iulie, deoarece urma să plece alături de soția sa în Germania, iar rezultatul a venit abia marți, 21 iulie. Din păcate, testul a fost pozitiv în cazul său, aşa că s-a internat la București, în cadru Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș.

Social-democratul a precizat că nu s-a simțit rău în tot acest timp şi că așteptă să fi externat.

"Este adevărat. Eu, joia cealaltă am făcut un test, voluntar, împreună cu soția, pentru că trebuia să plecăm în Germania la un eveniment. Ne-am făcut la Synevo testul. Dar a venit foarte târziu, după vreo cinci zile. Am fost joi și noi am primit abia marțea trecută rezultatul. Întâmplarea face că eu am ieșit pozitiv, soția negativ. Eu eram la București când am primit rezultatul. Eram cu comisia cu sparanghelul. Am primit rezultatul, m-am grăbit la Balș cu rezultatul, m-am internat pentru câteva zile. Dar mă simt bine. Nu sunt probleme deosebite. Am făcut și ceva tratament aici și acum aștept rezultatul testului, să vedem cum iese astăzi. Eu nu am avut probleme, nu am avut lucruri deosebite. Mă simt bine la momentul ăsta. Să vedem rezultatul și în funcție de asta teoretic aș putea chiar să plec acasă. (...) Acum, la test poate să mai iasă povestea asta, dar el să fie negativat. În sensul că virusul nu mai are forța sau capacitatea de a produce avarii. Teoretic, dacă ar ieși pozitiv, ar trebui să mai stau câteva zile în izolare, dacă ar ieși negativ ar fi închis subiectul. Și din punctul ăsta de vedere va trebui să vedem ce spun medicii, cărora le mulțumesc anticipat cu prilejul ăsta", a declarat senatorul PSD Ion Rotaru.