Senatul a majorat indemnizaţia de şomaj

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în sensul creşterii cuantumului indemnizaţiei de şomaj de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referinţă.



"Indemnizaţia pentru şomaj este 100% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an", prevede acest proiect de lege.



În expunerea de motive se arată că persoanelor aflate în şomaj li s-ar calcula, potrivit acestui proiect, cuantumul indemnizaţiei de şomaj ţinând cont de 100% din valoarea indicatorul social de referinţă (500 lei), în vigoare la data stabilirii drepturilor acestora, şi nu de 75% din valoarea ISR, cum se calculează în prezent.



"În această formă, valoarea sprijinului ar creşte cu 125 lei, ceea ce ar reprezenta un ajutor însemnat pentru familiile aflate în dificultate. În prezent, indemnizaţia de şomaj este calculată luând în considerare valoarea indicatorului social de referinţă (ISR), veniturile persoanei asigurate pentru şomaj şi stagiul de cotizare la sistemul de asigurări de şomaj. Această indemnizaţie creşte dacă şomerul a contribuit la sistemul de asigurări de şomaj timp de cel puţin trei ani. Astfel, modul de calcul al cuantumului indemnizaţiilor de şomaj este 75% din ISR, în cuantum de 375 lei, la care se adaugă un procent proporţional vechimii în muncă, sumă calculată raportat la salariul mediu brut de pe ultimele 12 luni. În concluzie, potrivit modificării formulate, o persoană angajată cu salariu minim, cu cel puţin 20 de ani de vechime, care se află în şomaj ar primi 211 lei în plus la indemnizaţia de şomaj", se mai arată în expunerea de motive.



Senatul este prima Cameră sesizată pentru acest proiect, iar Camera Deputaţilor este for decizional.