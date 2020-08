Senzuala Venus in Rac: 7 august - 6 septembrie 2020! Ce iti aduce magic in viata si in iubire, in functie de zodie

Planeta Venus are o energie exclusiv feminina, inclusiv in traditia asiatica unde este asociata cu energia Yin. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti. Venus este despre romantism, iubire si echilibru. Ea se va concentra pe legaturile emotionale si casatorii, relatii de afaceri si de priete nie. Lui Venus ii place sa fie buna si blanda si sa faca oamenii fericiti. Cu toate acestea, Venus este planeta care ii invata pe oameni cum sa se iubeasca si sa se admire reciproc precum si sa iubeasca si admire lucrurile pe care le au.Venus are energia de a face oamenii sa se simta atractivi.

Planeta pune valoare pe a fi sociabil. Crede ca este important sa fii capabil sa ai simpatii si prieteni.

Venus este foarte conectata cu frumusetea. Planeta isi pune energia pe activitatile ce implica orice forma de arta. Venus controleaza literatura, dansul, muzica, pictura, teatrul si tot ce inseamna estetica. Venus vrea ca oamenii sa asculte de simturile lor si sa fie in stare sa vada frumusetea din lume. Ea este conectata cu sofisticarea, cultura, carisma si gratia.

Cuvintele ce definesc tot ce simbolizeaza Venus in vietile noastre sunt

iubire, dorinta, frumusete, pasiune, armonie, afectiune, sexualitate, creativitate, atractie, inspiratie, feminitate, estetica, imaginatie, apreciere, relatii.

Cum este Venus in Rac pentru fiecare zodie?

Vizita anuala a lui Venus in Rac aduce o semnificatie diferita pentru fiecare zodie. Anul acesta, tranzitul sau prin Rac ne pregateste starea romantica pentru vara!

Pregateste-te sa simti ca si cum vrei sa te retragi undeva confortabil si foarte placut. Chiar daca nu reusesti sa dai o fuga sa vezi marea pe durata acestui tranzit, macar foloseste la maxim energia lui Venus in Rac purtand multe haine de culoare alba si culori marine, bleu, turcoaiz, bleumarin, datorita influentei semnului de apa Rac.

Racul este sensibil, hranitor cu toti cei dragi si este un semn maternal. Ori de cate ori intri in contact cu energia Racului sub o forma sau alta, se activeaza sentimentul de "acasa". Cu Venus in Rac, relatiile de iubire pot deveni mai intime, mai conectate. Venus conduce nu doar iubirea dar si banii deci poti deveni mai atent cu banii pentru casa si cei dragi in urmatoarele saptamani. Acum este practic un nou inceput benefic in iubire, relatii si finante. Avem nevoie ca de aer de aceasta energie buna a bucuriei !

Cu Venus in Rac, vei simti nevoia sa fii mai mult timp acasa cu cei pe care ii iubesti, chiar si in weekend-uri.

Acum poti profita sa cultivi relatii sanatoase si profunde de familie. Nu uita, George Bernard Shaw spunea "O familie fericita este doar un Rai ceva mai devreme instalat pentru tine".

Venus in Rac aduce o stare romantica, sentimentala si nostalgica peste relatiile tale. Este un timp excelent sa faci parte dintr-o familie fericita, sa te bucuri de cel pe care il iubesti sau sa gasesti pe cineva special pe care sa il coplesesti cu dragostea ta.

Venus in Rac: iubirea va inflori daca ...

...te rasfeti intr-o iubire traditionala, model vechi

...tii la cei pe care ii iubesti

...hranesti si reinnoiesti legaturile de familie

...te focusezi pe ce te hraneste pe tine si te face sa te simti in siguranta.

...onorezi traditiile

...te bucuri si iti infrumusetezi spatiul caminului tau

...cumperi antichitati superbe

...afisezi un look mai romantic

...iti recunosti aspectul tau mai vulnerabil si nevoia de a fi iubit

Cum te influenteaza Venus in Rac daca esti in zodia...

Berbec

Venus in Rac iti activeaza casa si zona familiei, ceea ce inseamna ca te vei simti de doua ori mai dispus sa fii in preajma caminului si dornic sa ai alaturi chipuri familiare mai mult decat alte chipuri. Este timpul sa reintaresti legaturile cu familia, sa iti decorezi casa, sa iti aranjezi gradina sau plantele de pe balcon, sa te bucuri de mancaruri gatite acasa cu gust traditional si in general sa te strangi in brate cu cei iubiti. Fericirea, iubirea si romantismul cautat vor fi gasite acasa. Acum ca te simti asa de confortabil acasa, ai putea sa iti aprofundezi si latura spirituala care se deschide cand te simti asa de bine.

Taur

Abilitatile tale de comunicare sunt intarite cu Venus in Rac. Esti foarte popular si poti actiona de la a reduce tensiunile din familie, reinnoi legaturile cu un frate sau sora, negocia pe un teren alunecos si ajuta in general pentru gasirea starii de echilibru. Multe interactiuni placute de asteapta, comunicari bune acasa si un timp plin de caldura cu cei dragi. Fericire, iubire si romantism vor fi in stoc pentru tine, fie pe scris fie verbal fie in orice interactiune de zi de zi. Ai pe cineva pe care ai pus deja ochii ?

Gemeni

Venus in Rac iti pune o lumina asupra valorilor vechi si bune de familie si te indeamna sa te gandesti serios la ce valorizezi cel mai mult intr-o relatie. Este un timp in care iti poti vedea si finantele crescand si inflorind, in care ai grija de corpul tau fizic si iti dezvolti talentele, inclusiv sa lucrezi in propria gradina cu tot felul de minunatii. Pe de alta parte, vei fi si inclinat sa cheltui mai mult pentru placeri acum. Este o vreme in care vrei sa vezi dovezi palpabiled e iubire, bani cash alocati starii de bucurie si cheltuiti suplimentar ca sa savurezi dragostea adevarata.

