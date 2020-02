Serghei Bubka e istorie. Armand Duplantis a bătut recordul mondial la săritura cu prăjina de două ori într-o săptămână VIDEO

Armand Duplantis (20 ani) şi-a confirmat forma excelentă şi a reuşit săritura de la prima încercare.



Armand Duplantis a stabilit în urmă cu o săptămână recordul mondial la săritura cu prăjina, cu un rezultat de 6,17 m, în sală la Torun (Polonia). Duplantis îmbunătăţise cu un centimetru recordul reuşit în februarie 2014 de idolul său, francezul Renaud Lavillenie.

Citeşte şi Cel mai ghinionist alergător al anului. Cum i-a "furat" victoria un săritor cu prăjina VIDEO

Înaintea lui Lavillenie, recordul mondial fusese deţinut de "ţarul" ucrainean Serghei Bubka (6,15 m în 1993).



Duplantis a devenit campion european de seniori la numai 18 ani la Berlin în august 2018, cu un rezultat de 6,05 m.

În octombrie anul trecut, către finalul unui sezon în care a depăşit de mai multe ori pragul mitic al celor 6 metri, Duplantis a devenit vicecampion mondial la Doha (Qatar), cu un rezultat de 5,97 m, fiind învins de americanul Sam Kendricks.

Cu ceva mai mult de cinci luni înaintea Jocurilor de la Tokyo, Duplantis este mare favorit la câştigarea aurului olimpic.

Watch this amazing new World Record.



Armand Duplantis's 6m 18cm pole vault jump, in the Indoor Grand Prix Athletics, Glasgow.

That's the height of an average house! pic.twitter.com/BM3Z6M2Dus