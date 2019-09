Sex de la A la Z. Ce spune numele tau despre sexualitatea ta

Nume care incep cu litera A

Romantismul nu este o caracteristica specifica, insa te implici foarte mult intr-o relatie. Esti foarte direct, nu-ti plac ocolisurile. Nu prea ai rabdare sa flirtezi si nu iti plac persoanele care o iau pe ocolite ca sa-ti transmita un mesaj. In pat iti place aceeasi sinceritate si maniera directa de abordare a problemelor. Nu-ti place sa fii pus in situatia de a ghici. Esti aventuros si pasional, totusi nu iti faci reclama cu asta. Doar partenerul de cuplu are privilegiul sa te vada asa.

Nume care incep cu litera B

Transmiti vibratii senzuale. Iti plac cinele romantice, iesirile sub clar de luna. Esti foarte fericit cand ti se fac cadouri care pentru tine inseamna aprecierea din partea partenerului. In viata amoroasa nu te angajezi intr-o relatie pana cand nu esti sigur ca totul este perfect. Te poti abtine pana cand totul este aranjat asa cum trebuie. Abia apoi te lasi prada senzatiilor si experimentelor.

Nume care incep cu litera C

Esti sociabil si iti plac relatiile care iti confera apropiere si intimitate. Vrei o relatie in care sa poti vorbi cu partenerul. Inainte, in timp si dupa o partida de sex, comunicarea este foarte importanta pentru tine. Partenerul tau trebuie sa fie aratos, prietenos, iubitor. Simti nevoia ca partenerul sa te adore, pur si simplu. Daca nu gasesti omul care sa-ti ofere toate aceste elemente, poti practica abstinenta sexuala multa vreme, fara frustrare.

