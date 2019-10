Sfânta Parascheva. Mii de pelerini au plecat din Voluntari spre moaşte. Firea: "Pe mine m-a salvat din foarte multe încercări"

UPDATE. Pelerinaj Sfânta Parascheva. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei anunţă că la rândul format pe străzile din spatele Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei sunt peste 17.000 de persoane. Aproximativ 7.000 dintre cei care stau la rând sunt pelerini veniţi din Voluntari, ei fiind aduşi de 140 de autocare.



Cei care ajung acum să se închine la racla Sf Cuvioase Sf Parascheva stau la rând de azi noapte de la ora 2,00. Mulţi dintre ei au ţinut să fie prezenţi la Mitropolie pentru a lua parte la procesiunea de scoatere a moaştelor din Catedrală, eveniment care a avut loc vineri dimineaţă la ora 06,00.



"Pentru pelerinii care vin în aceste zile la Iaşi au fost tipărite 100.000 de exemplare din "Ghidul pelerinului", cu sprijinul Primăriei Municipiului Iaşi, 250.000 de iconiţe plastifiate înfăşându-i pe Sfântul Ierarh Spiridon şi Sfânta Parascheva, două pliante color despre vieţile celor doi sfinţi în câte 10.000 de exemplare. Toate acestea vor fi distribuite gratuit pelerinilor care vor veni la Iaşi", a explicat preotul Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.



Conform sursei citate, anul acesta "Voluntarii Sfintei Parascheva" sunt în număr de 120 de laici şi 40 de preoţi.



"Laicii vor fi prezenţi şi la Gară sau în anumite puncte de informare din oraş unde să îndrume pe pelerini, în catedrală şi în curte sau de-a lungul rândului. Cei 40 de preoţi vor merge, la anumite intervale orare, de-a lungul rândului de pelerini pentru a discuta cu ei, a le răspunde la întrebări, a le aduce la cunoştinţă anumite informaţii. Există un program numit "Hrană pentru pelerini", prin care Biroul de Asistenţă Socială al Mitropoliei oferă 30.000 de pachete care constau în alimente ambalate, patiserie ambalată, ceai cald, cafea, în perioada 11-15 octombrie. La aceste pachete se adaugă ceai cald în fiecare noapte în intervalul 21.00-06.00. Desigur, vor mai fi şi alte instituţii bisericeşti sau laice care vor oferi hrană, ceai sau cafea", a spus preotul Constantin Sturzu.



Municipalitatea ieşeană a anunţat că pe străzile din apropierea Mitropoliei vor fi amplasate şase ecrane de mari dimensiuni.



"Pe ecranele mari situate de-a lungul rândului pelerini vor putea vedea şi auzi slujbele din catedrală, vox-pop-uri cu pelerini care au venit în alţi ani, cuvinte duhovniceşti, vor afla informaţii utile despre program sau despre cum să se închine când ajung la sfintele moaşte. Nu va fi transmisie continuă, vor exista şi momente de pauză, desigur", a mai spus preotul Constantin Sturzu, citat de Agerpres.



Pelerinaj Sfânta Parascheva. Peste 8.000 de oameni s-au strâns la catedrala Sfintei Parascheva din Voluntari pentru plecarea către Iași. Cu mic cu mare, credincioșii au așteptat cu nerăbdare să urce în autocarele speciale. Ca în fiecare an, pelerinii speră într-o minune. Ei se roagă la moaștele Sfintei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru sănătatea lor, pentru cei dragi, dar și pentru poporul român.

Citeşte şi: CUVIOASA PARASCHEVA 2019. Programul manifestărilor de la Iaşi. TRADIŢII şi SUPERSTIŢII de Sf. Parascheva

Credincioşii vor să ajungă la Cuvioasa Parascheva pentru "mântuire, pentru binele copiilor, pentru familie".

La slujba de la Catedrala din Voluntari, ce a avut loc cu puțin timp înainte de plecarea pelerinilor, au luat parte și Primarul orașului, Florentin Pandele, alături de soția sa, Gabriela Firea.

"Pentru noi, Sfânta Cuvioasa Parascheva este ca un prieten. Pe mine m-a salvat din foarte multe încercări, ceea ce vă doresc și vouă. Să vă rugați pentru familie, pentru prieteni, să vă întoarceți mai puternici", a subliniat Gabriela Firea.

Primarul oraşului Florentin Pandele a declarat că anul acesta pleacă mai bine de 8.000 de pelerini. "Fiecare pelerin are un pachețel. Pleacă poliția locală cu grupul, pleacă salvări. Vă spun că an de an am făcut lucrul acesta, nu are niciun iz electoral. Protectoarea orașului nostru este Preacuvioasa Parascheva".



Primăria Voluntari organizează astfel de pelerinaje de 15 ani, iar numărul celor dornici să participe a crescut considerabil de la an la an. Sfânta Cuvioasa Parascheva, cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei este serbată în calendarul orodox în data de 14 octombrie.

SFANTA PARASCHEVA: Tradiţii şi obiceiuri pentru 14 octombrie. Ce este INTERZIS să faci în această zi

Sfânta Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei, a realizat numeroase vindecări şi alte minuni pentru cei care îşi deschid sufletul în faţa moaştelor şi se roagă cu sinceritate si credinţă.

Pentru a beneficia de ocrotirea cuvioasei, există o serie de tradiţii ce trebuie respectate.

De Sfânta Parascheva nu se lucrează, nici la serviciu şi nici în casă pentru a te feri de pericolul bolilor de ochi şi durerilor de cap. În popor se spune că ortodoxul care nu poate să ajungă la Iaşi pentru a se închina sfintele moaşte, să meargă de ziua praznicului la biserică şi să se roage cu credinţă deoarece Sfânta Parascheva îl vede şi îl aude, ajutându-l să îşi îndeplinească dorinţele.

Dacă se roagă, e bine să şi postească, pentru că rugăciunea şi postul ajută mai repede sufletul şi trupul.

În data de 14 octombrie, se fac pomeni pentru cei trecuţi în nefiinţă şi care nu şi-au găsit liniştea, au murit fără lumânare sau au fost îngropaţi fără preot. În aceast zi se împart lipii, vin şi must.

Din bătrâni se spune că cei care spală sau cos de Sfanta Parascheva se aleg cu negi la mâini. Mai mult, în această zi nu se mănâncă nuci, castraveţi sau poame în formă de cruce. Pe vremuri, la sat, nici măcar focul nu se făcea în această zi.

Se spune că vremea din 14 octombrie, de Sfânta Parascheva, va prezice cât de frumos sau de urât va fi în restul zilelor de sărbătoare din respectivul an.

CALENDAR ORTODOX OCTOMBRIE: Ce trebuie să faci în luna lui Brumărel pentru spor şi sănătate. Cum afli ce iarnă va fi

În ziua de Sfanta Parasceva, satenii intorc carul cu protapul in fundul ograzii, caci se pregatesc de iarna;

In aceasta zi se implinea sorocul vacarilor, ciobanilor, pandarilor si se da drumul tarinii si luncii, vitele umbland peste tot. Se organizeaza turmele pentru iernatul transhumant, incepe coborarea oilor in zonele de iernat, se angajeaza ciobani pentru noul sezon pastoral, se slobod berbecii la turmele de oi, pentru prasila, si se organizeaza iarmaroace de toamna unde se valorifica produsele turmelor de oi.

Ciobanii, in dimineata zilei de Sfanta Parascheva, cauta sa vada cum s-au culcat oile: daca stau gramada, iarna va fi grea; daca stau imprastiate, va fi usoara.

SFÂNTA PARASCHEVA 2019. Blestemul NEŞTIUT de sub veşmintele Cuvioasei Parascheva

În fiecare an, pe 14 octombrie creştinii ortodocşi o sărbătoresc pe Sfânta Parascheva. Moaştele Cuvioasei se află la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Mii de oameni merg în fiecare an să se închine la racla Sfintei Parascheva, însă puţini ştiu despre blestemul de sub veşmintele care acoperă moaştele.