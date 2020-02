Sfârşit tragic pentru un bătrân de 72 de ani. A fost decapitat de propriul câine

Locuitorii din comuna Osica de Sus nu l-au mai văzut pe bătrânul de 72 de ani de câteva zile. Unul dintre vecini a mers dimineața la el acasă, iar ce a văzut l-a îngrozit. Omul a sunat la 112 și a anunțat macabra descoperire.

"Am deschis puţin uşa şi am găsit craniul. Am ieşit afară când l-am văzut. Nu vorbea cu nimeni de aici. Era retras, nu se băga în vorbă cu vecinii", a spus bărbatul, potrivit România TV.

Autoritățile spun că bătrânul, aflat sub influența alcolului, ar fi căzut și a fost atacat de câinele de rasă pe care îl avea de patru ani.

În urma necropsiei se va stabili dacă bătrânul era mort când a fost decapitat de câine, sau atacul animalului i-a provocat decesul.