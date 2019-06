Sfaturi de weekend. Cum să te relaxezi. 24 de moduri CORECTE

Cum sa te relaxezi poate fi o intrebare buna, avand in vedere stresul cotidian in care traim tot mai multi. Relaxarea este o necesitate fundamentala a corpului, mintii si spiritului omului, fara de care nu putem merge mai departe. Trebuie sa stim sa ne relaxam corect, folosind mijloace care sa ne energizeze dupa relaxare si nu sa ne oboseasca mai rau, dandu-ne doar falsa impresie ca am facut ceva bun pentru noi.