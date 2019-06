Sfaturi din Epoca de piatra pentru parintii din ziua de azi

Lectia pentru parinti #1: Tine-ti copilul aproape

Cum pe vremea aceea nu existau carucioare ergonomice, parintii isi tineau copiii in dispozitive asemanantoare marsupiilor din ziua de azi. In acest fel, copiii deprindeau si isi dezvoltau abilitati sociale si chiar de vanatoare. Copiii care sunt in primele luni de viata aproape de parinti sunt mai calmi si mai sociabili, spune dr. Darcia Narvaez.

Lectia pentru parinti #2: Lasa-ti copilul sa se joace cu copii de mai multe varste

Pe vremea aceea nu existau crese, gradinite, scoli etc. Copiii petreceau timp impreuna cu ceilalti si se jucau impreuna, indiferent de varsta. Nu erau separati dupa acest criteriu. Astfel cei mici copiau comportamentul celor mari. Iar cei mari se responsabilizau, avand grija de ceilalti.

