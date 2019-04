Sfaturi sa previi indigestia de Pasti

Prin urmare, inainte de orice altceva, moderatia ar trebui sa fie cuvantul de ordine dupa care sa-ti planifici sarbatorile. In acelasi timp, moderatia ar trebui sa fie principiul dupa care iti organizezi viata pentru ca excesul, indiferent de felul sau, are un efect contrar celui urmarit de tine.

De sarbatori, adultii ar trebui sa aleaga alimente de calitate si sa manance incet astfel incat sansele de a face indigestie de Pasti sa fie cat mai scazute. De altfel, aceste sfaturi le auzim de fiecare data de sarbatori si, cu toate ca oamenii stiu ca expertii nutritionisti au dreptate, ziarele si televiziunile abunda in stiri in legatura cu persoanele care au ajuns in spital din cauza indigestiei.

Calitatea alimentelor este foarte importanta

Dr Cory Holly, nutritionist si fondator al Institutului Cory Holly, a explicat ca evaluarea calitatii alimentelor este foarte importanta atat din punctul de vedere al digestiei cat si a sanatatii in general.

Fiecare om preocupat de sanatatea sa ar trebui sa-si puna urmatoarea intrebare: „Este aceasta mancare compatibila cu ADN-ul uman din punct de vedere biologic si genetic?".

