Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Superstitii, traditii si obiceiuri. Cum afli daca vei avea un an norocos

Sfantul Arhanghel Mihail, Aparatorul Credintei, este cel mai invocat in slujbele bisericesti pentru a pazi de razboi, precum si a obtine biruinta in cazul unei lupte. Semnificatia numelui Mihail este "Acela care este ca Dumnezeu".

Sfantul Arhanghel Gavriil (Gabriel) i-a vestit Fecioarei Maria zamislirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. In ebraica, Gavriil inseamna "Omul lui Dumnezeu".

Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil – Traditii si superstitii

In folclorul romanesc, se spune ca Arhanghelii Mihail si Gavril sunt pazitorii oamenilor de la nastere si pana la moarte. Ei sunt asistenti la Judecata de apoi, ard pacatele lumesti si purifica constiintele oamenilor. Arhanghelul Mihail pazeste la capataiul omului muribund si-i apara sufletul sa nu i-l fure Satana.

Citeste aici Acatistul Arhanghelului Mihail.

Ciobanii si proprietarii oilor fac turta mare din malai, numita "turta arietilor" (berbecilor), pentru a spori fecunditatea mioarelor. Aceasta turta se arunca in ziua praznicului in mijlocul oilor si se da drumul totodata berbecilor intre oi. Daca turta va pica cu fata in sus, la primavara vor fata toate oile. Daca va pica cu fata in jos, semn rau de oi sterpe fara rod.

