Sfinţii Constantin şi Elena: Tradiţii, obiceiuri şi superstiţii. Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena

Sfintii Constantin si Elena: Cunoscuti drept cei care au dat libertatea crestinismului, cei doi imparati Constantin si Elena au deventi adevarati protectori ai crestinilor. In timpul domniei sale, Imparatul Constantin a adoptat o serie de masuri in favoarea Bisericii si a preotilor. Iar despre mama lui, Imparateasa Elena, se spune ca si-ar fi eliberat slavii si i-ar fi ajutat pe crestinii persecutati.

CALENDAR ORTODOX 21 MAI 2020. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, protectorii familiei. Rugăciune pentru readucerea armoniei în casă

De numele Imparatului Constantin este legat si Consiliul de la Niceea, in care s-a hotarat ca Pastele sa fie sarbatorit in prima duminica de dupa luna plina a echinoctiului de primavara.

In unele zone, de ziua Sfintilor Constantin si Elena, se practica o serie de obiceiuri, pornite din superstitii populare. Agricultorii nu lucreaza, pentru a evita pagubele aduse holdelor de pasarile cerului. Se mai spune, de asemenea, ca cine planteaza porumb, ovaz si mei dupa Constantin si Elena, acestea se vor usca. Viticultorii cred ca daca lucreaza in vie de ziua Sfintilor Constantin si Elena, graurii le vor manca recolta.

Ciobanii stabilesc in ziua de Constantin si Elena cine le va fi sef si unde isi vor amplasa stanele. De asemenea, ei fac un foc mare prin care trec oile pentru a le feri de pericole, cat timp vor fi in stana.

Pentru a feri gospodaria de rele, femeile stropesc peste tot cu agheasma si dau cu tamaie.

Rugaciunea intai catre Sfintii Constanin si Elena

Sfintilor Imparati Constantin si Elena, dupa Dumnezeu si Maica Domnului, voi sunteti nadejdea noastra si folositorii nostri; voi ne sunteti noua bucurie in vremea necazului, voi ne ocrotiti in nevoi si ne ajutati. Voi sfintelor manastiri si biserici le sunteti pazitori; pentru aceasta cadem inaintea voastra cu lacrimi, rugandu-va sa nu incetati a ne ajuta noua neputinciosilor, ci mijlociti la Dumnezeu si la preacurata Lui Maica si pururea Fecioara Maria, ca si pe noi sa ne pazeasca fara prihana si pe toti sa ne intareasca in credinta, pana la sfirsitul vietii, spre mantuirea sufletelor noastre. Amin!

Rugaciunea a doua catre Sfintii Constantin si Elena

Sfintilor Imparati Constantin si Elena, cei ce sunteti mai cinstiti decat toti imparatii, alesii lui Dumnezeu, cazand inaintea voastra cu lacrimi va rugam: Dati-ne mingaiere si noua celor ce suntem in necazuri; voi sunteti mijlocitori Sfintei Treimi si puteti sa ne ajutati noua. Auziti-ne si pe noi acum, alungati de la noi necazurile si nevoile ce vin asupra noastra in aceasta vremelnica viata si vindecati neputintele noastre, tamaduiti bolile noastre, potoliti rautatea noastra, izgoniti pe vrajmasii nostri vazuti si nevazuti. Dati-ne noua ca in pace si in liniste sa traim; ajutati-ne noua cu sfintele voastre rugaciuni. Pentru mantuirea sufletelor noastre faceti mila cu noi acum, cand cu frica si cu umilinta zicem catre voi asa: Bucurati-va, parintii crestinilor. Amin!

Acatistul Sfintilor Imparati Constantin si Elena

Troparul Sfinţilor imparaţi, intocmai cu Apostolii, Constantin si Elena, glasul al 8-lea:

Chipul Crucii Tale pe cer vazandu-l, si ca Pavel chemarea nu de la oameni luand, cel intre imparaţi Apostolul Tau, Doamne, imparateasca cetate in mainile Tale a pus-o. Pe care pazeste-o totdeauna in pace, pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul 1

Cel ce chipul Crucii stralucind pe cer mai mult decat soarele l-ai vazut si biruinţa semnului Domnului bine ţi-a descoperit, cu care intrarmandu-te pe toţi vrajmasii i-ai biruit, acum si noua, celor ce ne plecam genunchii inaintea icoanei tale, Sfinte imparate Constantin, da-ne, impreuna cu buna ta maica, imparateasa Elena, ajutor, celor ce cantam voua: Bucuraţi-va, parinţii crestinilor!

