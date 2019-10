Articol publicat in: Extern

Şi-a anunţat DEMISIA în direct. "Este ultima mea apariţie!"

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un jurnalist de la Fox News, Shepard Smith critic al lui Trump, a demisionat în direct. Cel mai vechi reporter, prezentator şi şeful departamentului de Breaking News de la Fox News şi-a dat brusc demisia după mai bine de două decenii. "Recent, am cerut companiei să-mi permită să părăsesc Fox News”, a spus Smith într-un anunț surpriză direct în spaţiul emisiunii sale. Shepard Smith, șeful departamentului de știri de ani buni și una dintre vocile puternice de la Fox News, o reţea de cablu dominată pe piaţă, a anunțat că va părăsi compania de presă. "Aceasta este ultima mea emisiune aici”, a spus Smit la sfârșitul emisiunii. În mesajul său de adio, spus în direct pe post, a lansat un atac voalat la politica pro-Trump a postului. Jurnalistul a spus că îşi doreşte ca, în final, faptele şi adevărul să învingă. În vârstă de 55 de ani, acesta era una dintre singurele voci de la Fox News care critica derapajele lui Donald Trump. Din această cauză, a intrat în conflicte cu gazdele talk-show-urilor politice ale postului, care sunt adesea o portavoce pentru mesajele preşedintelui american. Potrivit mass-media americane, nici Smith, nici Fox News nu au oferit explicații mai multe despre decizia de a părăsi rețeaua. Ce este şi mai interesant că Smith a reînnoit un contract pe mai mulți ani cu Fox în primăvara anului 2018. Donald Trump a întrebat reporterii de la Casa Albă dacă Smith „Pleacă din cauza evaluărilor proaste sau din alte motive mai puțin importante?”. Apoi a spus, „Îi doresc bine lui Shepard Smith”. loading...

