Şi-a omorât în bătaie copilul de 5 ani pentru că i-a rupt biletul la pariuri

Presa din Nigeria susține că fiul suspectului, pe nume Emmanuel, a aruncat biletul bărbatului, care ar fi fost unul câștigător, în timp ce acesta dormea.

Bamidele Olajide, în vârstă de 38 de ani, a fost arestat de poliția din Lagos, cel mai mare oraș din țara africană, iar mai apoi a povestit întregul moment tragic.

"Nu a fost intenționat. L-am bătut de supărare că a pierdut biletul. El a fugit afară și a căzut pe scări. A căzut pe podea și s-a lovit la cap. Regret ce am făcut. Aș fi vrut să nu se întâmple așa ceva!", a spus nigerianul. În plus, Bamidele Olajide le-a mai spus anchetatorilor că economia precară din Nigeria l-a împins să joace la pariuri, dar și că are responsabilitatea să aibă grijă de familia sa și că banii câștigați ar fi urmat să fie folosiți pentru cheltuielile din gospodărie