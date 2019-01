Simona Gherghe, dezvăluire neaşteptată. Ce nume a ales pentru fiul ei: "Păstrăm tradiţia"

Simona Gherghe a dezvaluit, in cadrul emisiunii pe care o modereaza, numele pe care il va purta bebelusul ei, scrie lyla.ro.

"O sa fie Ioan. Unul dintre nume este Ioan, ca sa pastram traditia in familie", a dezvaluit Simona Gherghe la „Acces Direct".

Simona Gherghe a dezvaluit ca este insarcinata pentru a doua oara la finalul lunii noiembrie, cand a marturisit ca este nevoita sa urmeze un regim drastic.

„Este un regim de viata extrem extrem de sanatos. Voi care faceti sport v-ati putea regasi. Am voie sa mananc gratar, mananc peste fie la cuptor, fie la gratar. Mananc salate, dar fara ulei. Mananc branza slaba, iaurt, fructe, dar anumite fructe. Nu mananc deloc dulce, nimic dulce. Am trigliceridele crescute.

Nu mananc dulce ca n-am voie, dar as mananca tone de cozonac. Saptamana trecuta am mancat o felie, atat... dupa trei luni. Sunt foarte atenta, tin problema sub control, pentru ca daca as manca cat as vrea sau ce as vrea, probabil as ajunge cum s-a intamplat in cazul sarcinii cu Ana. Am descoperit aceasta problema in era aproape in pragul pancreatitei, ceea ce era ingrozitor. Eram insarcinata in luna a sasea-a saptea.

Atunci chiar era un pericol si pentru mine si pentru copil. Asa, am luat-o din timp cu regimul, ca sa nu fie probleme, desi teoretic as putea sa mananc, dar sunt foarte constiincioasa", a declarat Simona Gherghe.