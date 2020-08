Simona Gherghe, mărturisiri cutremurătoare. "M-am decis să vorbesc despre perioada dificilă din viaţa mea!"

Simona Gherghe a postat un mesaj emoţionant pe Facebook, legat de dortinţa sa de a deveni mamă.

Coşmarul prin care a trecut Simona Gherghe. A fost bătută şi umilită: "Mă lovea cu pumnul. Chinul a durat vreo trei ani"

"M-am decis să vorbesc despre o perioadă dificilă din viața mea. Mă știți, sunt un om discret și nu dau din casă prea mult. Însă Libresse România m-a convins că e bine ca și povestea mea să fie auzită.

M-am chinuit mult să am copii. Aproape doi ani de zile, am tot mers la medicul ginecolog, căci nu puteam să rămân însărcinată. Au urmat tratamente de stimulare ovariană, ecografii peste ecografii, teste de ovulație, așteptare și dezamăgire. și peste toate astea, întrebarea obsesivă a celor pe care îi întâlneam: "Dar tu când faci un copil?" Ce să le fi spus? Că mă doare? Că nu știu să le răspund? Că m-am săturat să intre cu bocancii în chestiunea asta atât de intimă și dureroasă?

Cum știți deja, povestea mea e una cu final fericit. Sunt mamă a doi copii, însă multe alte femei suferă de infertilitate și se luptă și cu prejudecățile celor din jur. Știu că multe dintre voi ați obținut cu greu o sarcină, altele încă visați să vă strângeți puiul în brațe. Vă invit să vă spuneți și voi povestea. Ajută să știi că nu ești singură! Să lăsăm #PovestileDinNoi să fie auzite!", a scris Simona Gherghe.

Simona Gherghe, momente de coşmar după ce a luat pastile pentru slăbit: "Dormeam şi simţeam durerea în somn"

"Felicitări, Simona, ești o mămică fericită, dar nu văd ceva greșit dacă erai întrebată "când faci un copil" și răspundeai "ne dorim, dar momentan nu se întâmplă! Asta este problema generală a tinerilor de astăzi, cred că din cauza stresului mare si a vieții haotice pe care o trăiesc tinerii!", "Eu știu despre ce vorbești, am trecut și eu prin aceeași situație. Am făcut tratamente peste tratamene 12 ani. La 38 de ani, după un FIV, am născut gemeni, un baiat cu ochii albaștri și o fetiță, au azi 13 ani. Sunt soarele meu și mândria mea. Vă îmbrățișez cu drag!", sunt doar câteva dintre mesajele primte de Simona Gherghe.