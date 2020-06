Coşmarul prin care a trecut Simona Gherghe. A fost bătută şi umilită: "Mă lovea cu pumnul. Chinul a durat vreo trei ani"

În copilărie, Simona Gherge a practicat baletul. Pasiunea ei, însă, nu a fost una de durată din cauza unor experiențe traumatizante. Prezentatoarea TV le-a mărturisit fanilor lucruri uluitoare despre perioada neagră a vieții sale.

“Antrenorul de gimnastică, domnul Radu, şi balerina, doamna Balog, ne-au pus să facem şpagatul. Nu mi-a ieşit aşa cum ar fi trebuit şi m-am aşezat, cu picioarele depărtate, într-o imitaţie stângace de şpagat. Profesorul m-a văzut, s-a apropiat şi m-a lovit cu pumnul în spate. O lovitură atât de puternică, încât o simt şi acum, pe şira spinării… Tot ce-a urmat a fost un coşmar. Simpla prezenţă în sală a acelui om mă paraliza.

Chinul copilăriei mele a durat vreo trei ani. Până într-o zi, când am venit acasă cu picioarele învineţite. Profesoara de balet, o unguroaică a cărei singură pasiune era să ne jignească îngrozitor, mă bătuse cu o scândură, pentru că nu executasem corect nu ştiu ce mişcare… Părinţii nu m-au mai lăsat să merg la antrenamente”, a transmis Simona Gherghe.

Simona Gherghe,după ce a luat pastile pentru slăbit: "Dormeam şi simţeam durerea în somn"

Simona Gherghe a povestit recent despre una dintre cele mai urâte experiențe din viața sa. Fosta prezentatoare tv a vorbit despre pastilele de slăbit și cum i-au distrus acestea organismul cu mulți ani în urmă, lăsând repercursiuni grave de care a scăpat foarte greu.

Prezentatoarea a vorbit în emisunea lui Mihai Gâdea despre un episod foarte dur din viața ei: momentul în care a decis să ia pastile pentru slăbit i-a distrus corpul în numai 10 zile. Sunt produse la care apelează foarte multe femei, din păcate.

Cu toate că s-a demonstrat că aceste pastile nu numai că nu ajută pe termen lung, dar pot fi și foarte nocive, încă există persoane care au încredere în ele. Din păcate, multe nu au oportunitatea Simonei Gherghe de a-și spune povestea și astfel nu ies la suprafață aceste riscuri.

”Aș vrea să fac precizarea că e o poveste de acum mulți ani. Cu mintea de acum, mi-aș da două palme. Eu niciodată nu am fost un om supraponderal. M-am întors dintr-o vacanță și am simțit că mă îngrășasem puțin. Erau 2-3 kilograme în plus, aveam 52 de kilograme.

Și am zis să văd ce pot face, mergeam la sală, făceam sport, mi-am dat interesul. Am ajuns într-o farmacie, nu cu scopul de a-mi cumpăra pastile pentru slăbit, dar sunt unele firme care cumpără inclusiv plasarea produselor lor în farmacii. Sunt vizile acolo, sub ochii cumpărătorului.”, a povestit Simona Gherghe la Sinteza Zilei.