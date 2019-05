Simona Gherghe, momente de coşmar. Abia mai poate dormi noaptea!

Simona Gherghe spune pe Facebook că viața de mămică a devenit din ce în ce mai dificilă.

Simona Gherghe a trecut prin EMOŢII URIAŞE. Momente TENSIONATE după a doua NAŞTERE

"E frumos? Puțin spus. E minunat! E greu? Al naibii de greu. Scriu rândurile astea, pentru femeile care se pregătesc să fie mame și pentru cele că mine, lăuze. Aș fi putut să laa la descriere doar partea cu minunatul, dar nu vreau să cosmetizez nimic. N-ar fi cinstit. Prea am văzut postări în care totul e doar despre fericire, armonie și zâmbete ca-n reclame. Până acolo, e drum lung. Și noi zâmbim în poză, dar dincolo de zâmbet, sunt multe. Oboseală cruntă, două, trei ore de somn pe noapte, cu plâns mult, cu furtună hormonală post-partum, cu o mie de griji și îndoieli, cu dureri de sâni și de burtă și de spate. Cu Ana, care se bucură de Vlad și l-ar pupa toată ziua, dar care nu înțelege de ce trebuie să o împartă pe mami, mami a ei de care și ea are nevoie, pentru că și ea e atât de mică... Privirea ei, uneori, mă înțeapă drept în inimă", este mesajul postat de Simona Gherghe.