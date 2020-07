Simona Halep a recunoscut TOTUL. Prin ce dramă a trecut marea campioiană: "Mă trezeam noaptea plângând!"

Simona Halep a vorbit de curând despre unul dintre momentele grele ale carierei, recunoscând că a trecut vreme de trei luni printr-o depresie acută, care o făcea să se trezească noaptea plângând.

Campioana a dezvăluit că cel mai greu moment din cariera sa sportivă a avut loc în 2017, după ce a pierdut finala de la Roland Garros disputată împotriva Jelenei Ostapenko. După acel moment, Simona Halep susține că a fost trei luni în depresie!

"Am avut și eu momente de cădere, iar cel mai greu moment din viața mea a fost în 2017, când am pierdut finala de la Roland Garros cu Jelena Ostapenko. Trebuie să recunosc că trei luni am fost în depresie. Mă trezeam noaptea plângând, dar n-am lipsit nicio zi de la antrenament", a dezvăluit Simona Halep.

Cu toate acestea, în cele trei luni, deși se lupta cu depresia, Simona Halep nu a pierdut niciun antrenament. Românca a dovedit o dată în plus că este o campioană absolută, când, doar un an mai târziu, avea să câștige marele trofeu pus în joc pe zgura de la Paris.